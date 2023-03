La Peña de Morfi presentó un material inédito de Gerardo Rozín: la emoción de Ricardo Montaner y la conmovedora frase final

escuchar

El pasado 11 de marzo se cumplió un año de la muerte de Gerardo Rozín. Este domingo, en el primer programa del ciclo 2023 de La Peña de Morfi (Telefe), el ciclo creado y conducido por años por el periodista rosarino, Jey Mammon y Jesica Cirio decidieron recordarlo de una manera muy especial. Ellos pasaron la última entrevista que hizo el periodista a su gran amigo, el cantante Ricardo Montaner, y que hasta ahora permanecía inédita.

Para presentar esta nota, los conductores del ciclo hablaron con el propio Montaner, en una charla en la que evocaron al creador de Morfi con gran sensibilidad y emoción. Primero, el artista nacido en Valentín Alsina contó una anécdota de su amigo en la previa de la entrevista, en la que confesó que él sabía que “Gerardo no andaba bien”. Más adelante, otro momento conmovedor se vivió al final de la entrevista entre Rozín y Montaner, cuando ambos se dijeron palabras muy profundas para celebrar su amistad.

Mammon y Cirio dialogaron con el cantante y compositor para presentar la entrevista que le había realizado Gerardo Rozín, en el estudio ION del barrio porteño de Balvanera, donde el cantante había grabado su último álbum, Tango.

Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez posan en la alfombra roja del Café de los Angelitos por la presentación del álbum Tango Gerardo Viercovich - LA NACION

“La última entrevista (Rozín) se la hizo nada más y nada menos que a uno de sus mejores amigos”, dijo Mammon, al presentar a Montaner, y agregó: “La última nota que hizo Gerardo en su vida te la hizo a vos, en el contexto de un documental, de un trabajo de Tango”.

“Sabía que Gerardo no andaba bien”

Entonces, Montaner contó los detalles de la previa de esa entrevista. “Te quiero contar que yo lo elegí a propósito a Gerardo. Sabía que Gerardo no andaba bien, a pesar de ser yo un tipo de fe y tener la plena seguridad de que podía salir de ahí”, dijo el cantante.

Cabe recordar que el periodista, conductor y productor rosarino murió a causa de un tumor cerebral, un mal que lo afectó con distintos grados de intensidad en los últimos años de su vida.

“Yo hice a propósito este documental invitando a Gerardo a que fuera el entrevistador porque sabía que él necesitaba una dosis de entusiasmo”, dijo Montaner, y añadió: “Te voy a contar un detalle antes de que pongas la entrevista. Gerardo se compró especialmente para la entrevista un traje azul. Estrenó un traje, con un entusiasmo bárbaro. Llegó a los estudios ION pare entrevistarme con unas ganas y una felicidad enormes”.

Ricardo Montaner y Gerardo Rozín eran grandes amigos Ig / @montaner

“Cuando yo llegué al estudio, Gerardo hacía cinco minutos que había llegado -continuó el artista-. Y cuando llegó, ya un poco debilitado, se cayó en la vereda. Cuando bajó del auto, le falló el equilibrio y se cayó. Todos se alarmaron, todos los que estaban ahí”.

A continuación, Montaner culminó la historia: “Cuando llegué, Gerardo me dice: ‘¿Podés creer que me compré este traje para estrenarlo en tu entrevista y cuando me bajé del auto me caí? Y yo le dije: ‘Quedate tranquilo, que si se ensució no se va a notar’. Y me dice: ‘No, a mí no me importa si me caigo o no me caigo, a mí me importa la plata que gasté para el traje’”.

La anécdota hizo reír a todo el estudio, y Jey Mammon aprovechó para contar una intimidad del día de la entrevista, solo para recalcar la calidad como profesional de Rozín: “Gerardo no estaba nada bien ese día, pero en la entrevista, ni se nota. La nota tiene una lucidez, una luz, una energía, un brillo...”.

Luego, proyectaron en La Peña de Morfi la primera parte de ese encuentro entre Rozín y Montaner, donde se hablaba de temas más bien profesionales. Pero la emoción más grande llegó a la hora de poner la última parte de esa entrevista, donde es Montaner el que se toma su tiempo para hacerle dos preguntas al conductor, con un resultado muy emotivo.

Ricardo Montaner le dedicó una publicación a Gerardo Rozín en el día de su cumpleaños instagram @montaner

“Salvo cuando estoy con vos”

“Te quiero hacer dos preguntas antes de terminar la entrevista. La primera: ¿Por qué crees tú que te pedí a ti que me entrevistaras para mi álbum de tango?”, le preguntó Montaner a Rozín. “Porque te conozco hace años y sé que no podrías encarar la conversación con alguien que no supiera que toda tu vida lo tuviste acá el disco (el periodista se toca el pecho) y que quien te entrevistara debía saber que ya estaba maduro en el corazón el álbum que estás haciendo. Que era una necesidad artística. Y yo te veo, y eso lo leo”, respondió entonces Rozín.

A su turno, el cantante de “Tan enamorados” le contó al periodista las causas por las que lo había elegido: “Pedí que me entrevistaras por dos razones. La primera, es la que acabas de decir. Pero la dos porque a mí nadie me ha entrevistado como tú. Jamás. Siento sinceramente que eres el mejor entrevistador que he tenido en mi carrera. Y esto es un lujo que me estoy dando”.

A continuación, Montaner arremetió con la segunda pregunta que quería hacerle a su amigo. “La segunda pregunta que te quiero hacer es: ¿Qué condiciones tiene que tener una persona para ganarse tu amistad y tu saber escuchar?, porque eres un tipo muy jodido, vivir contigo debe ser jodido”.

“Te agradezco”, le dijo Rozín con ironía. “Eres muy selectivo -continuó el cantante-. Pero me gustaría que me dijeras qué elemento tiene que tener alguien para ser amigo tuyo, porque tampoco tienes tantos amigos. Mi gran curiosidad es preguntarte: ¿Por qué me elegiste a mí?”.

Gerardo Rozín y Jesica Cirio en La Peña de Morfi (Foto: Archivo)

Entonces, llegó la respuesta de Gerardo Rozín, quien luego de una breve reflexión, y con la voz algo quebrada por la emoción le dijo a su amigo: “Soy un tipo sin fe. Salvo cuando estoy con vos”.

Tras esa respuesta, se hizo un silencio profundo en los estudios ION, hasta que, con una sonrisa, Montaner cerró la entrevista: “Eso. Terminó”. Entonces se escucharon aplausos de quienes estaban allí presentes.

LA NACION