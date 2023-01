Gerard Piqué reveló cuál es su canción de Bizarrap favorita y lanzó un palito para Shakira

escuchar

Desde hace casi una semana, el mundo entero habla de la “BZRP Music Session #53″, la colaboración entre Bizarrap y Shakira que apunta sin tapujos ni reparos y con un toque de ironía a la escandalosa ruptura de la barranquillera. Pero, si bien fue explícito que el destinatario era su expareja Gerard Piqué, él no se abstuvo de meterse en la polémica y tiró algunos palitos y sutiles comentarios. Es más, hasta se animó a revelar cuál era el tema del productor argentino qué más le gustaba y sorprendió a todos con su peculiar elección.

Una vez más, la cantante colombiana volvió a transformar el amor - o mejor dicho el desamor - en arte. A lo largo de su carrera, varias de sus composiciones se refirieron a su situación del corazón, donde expuso sus relaciones y sus sentimientos más profundos. Durante la última década, este espacio estuvo reservado casi de manera exclusiva para Gerard Piqué, a quien le dedicó cinco temas: “Waka Waka”, “Me enamoré”, “La Bicicleta”, “Te Felicito” y “Monotonía”.

Tras más de una década juntos y dos hijos en común, Shakira y Piqué se separaron en medio de escándalos y rumores de terceros en discordia (Foto Instagram @3gerardpique)

Pero, el pasado miércoles, un nuevo título se sumó a la lista y en solo cuestión de minutos causó furor. Desde hace días se reproduce sin parar y hasta tiene su propio challenge. Pero, si bien, Piqué, al igual que el resto del mundo, sabe que la letra está dirigida a él y que no lo deja en la mejor de las posiciones ante el ojo público, él no dudó en hacer alguna que otra referencia y no se achicó cuando le hicieron una picante pregunta sobre sus gustos musicales.

En el marco de un nuevo stream de la Kings League, el torneo de fútbol siete, que Piqué creó y además preside, mencionó la intención de la realización de un show musical entre la final y la semifinal y comentó que “le estaban ofreciendo artistas de nivel top”. Ante esto, Sergio “Kun” Agüero, que también estaba presente, aprovechó para hacerle una sugerencia: “Yo te traigo uno si querés”. Rápidamente todos comenzaron a reírse y a preguntarle de dónde era el artista en cuestión, y uno se animó y lanzó: “¿Es Bizarrap?”.

En este contexto, DJ Mariio aprovechó para hacerle una picante pregunta a Piqué: “¿Cuál es tu sesión de Bizarrap favorita?”. Mientras el resto intentaba contener la risa, él esbozó una leve sonrisa y sin rodeos respondió: “Es que no sé los números de verdad, no tengo ni idea”.

Gerard Piqué reveló cuál es su tema favorito de Bizarrap

Rápidamente, varios comenzaron a tirar opciones para ayudarlo a revelar cuál era su tema preferido. Uno sugirió el de L-Gante, pero Piqué volvió a repetir que desconocía cuáles eran los números. Cabe recordar que las producciones del argentino se nombran con números, por ejemplo de la Shakira es la “BZRP Music Session #53″.

En su nueva canción en conjunto con Bizarrap, la colombiana se refiere a su relación con Piqué Captura de video

Pero, como el excampeón del mundo aún no daba el nombre, sus compañeros no dejaron de insistir. “Una que te suene que hayas escuchado”, le propuso uno de ellos. Entre la presión por una respuesta y las cámaras, él no se achicó y con una sugerente sonrisa y casi como medio al pasar tiró: “la más reciente”.

Esta pícara frase no pasó inadvertida y si bien uno de los participantes lanzó que se refería a la de Quevedo, que fue la número 52, lo cierto es que “la más reciente” es la que realizó Shakira donde, entre otras cosas, le dijo: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”. Incluso hasta le aseguró que no volvería con él aunque le “llore” y “le suplique”.

LA NACION