Germán Martitegui abandona MasterChef y será reemplazado por una ex Bake Off Argentina: de quién se trata

A pocas semanas del inicio del MasterChef (Telefe), con la conducción de Wanda Nara, uno de los jurados estrella anunció que se ausentará del programa. Se trata de Germán Martitegui, el prestigioso chef que participa del reality desde su primera temporada junto a Damián Betular y Donato de Santis. El experto se ganó el cariño del público, a pesar de su papel de malvado y exigente, pero deberá alejarse del programa durante un tiempo indefinido y ya se conoció quién será su reemplazo.

El motivo de su ausencia es que le se superponen algunos de sus compromisos con su ciclo Proyecto Tierras (Telefe), que tiene fecha de estreno para este domingo 16 de abril de 2023, justo después de la gala de eliminación de MasterChef.

Se trata de un programa en el que Martitegui viaja por el país para conocer los platos tradicionales de cada región y su historia, además de mostrar cómo es que se hacen los distintos productos. En este caso, está rodando la segunda temporada, ya que la primera se estrenó en 2020. Por este motivo, se ausentará durante algunos episodios de MasterChef.

Frente a esta situación, el canal se vio obligado a buscar de manera urgente a una nueva persona para ocupar su lugar hasta que regrese. En poco tiempo, consiguieron el reemplazo de Martitegui: Dolli Irigoyen, quien será la encargada de ocupar su lugar las próximas semanas. La cocinera ya tiene experiencia en este formato, ya que en otras ocasiones participó de la edición famosos de MasterChef, y también estuvo como jurado en la última temporada de Bake Off.

Dolli Irigoyen participó de otras ediciones de MasterChef

Igualmente, cabe recordar que la consagrada chef se desempeñará como jurado por un tiempo limitado. Las grabaciones que Germán Martitegui tiene pautadas con su programa solo durarán pocas semanas y después volverá a ocupar su puesto al frente de las cocinas más famosas del país.

Más allá de dejar el formato por un tiempo, el chef del reconocido restaurante Tegui (con el cual alcanzó un gran reconocimiento internacional) compartió en varias oportunidades la importancia que tiene para él el reality y cuánto lo cambió. En una entrevistas con LA NACION, reveló: “No me gusta la palabra fama, pero reconozco que me llegó muy tarde y de golpe, pero venía contando mi proyecto en grandes lugares del mundo, y eso me hacía pensar que había tocado a mi techo. Sin embargo, llegó MasterChef y me cambió absolutamente el rumbo y hasta la profesión. Era super tímido y el hablarle a la cámara todos los días, me transformó”.

Además, a pesar de ser parte del formato hace varios años, se sorprendió con la incorporación de Wanda Nara al programa, quien hace de anfitriona en esta emisión del programa, donde los concursantes no son figuras sino personas anónimas que buscan desarrollar su pasión por la cocina. “Cuando conocí a Wanda me encontré con una mujer extremadamente inteligente, trabaja muchísimo y está evolucionando día a día. Llega dos horas antes y se va dos horas después que yo, y eso que estoy ahí adentro casi todo el día”, señaló.

