Después del cruce que mantuvo con una seguidora, Gianinna Maradona decidió cerrar su cuenta de Instagram Crédito: Archivo

Después de la muerte de Diego Maradona, sus hijas Dalma y Gianinna recibieron cientos de mensajes. Varios de ellos fueron para enviarles fuerzas, pero otros tantos también para criticarlas. Por eso, Gianinna tomó una fuerte determinación: decidió cerrar su cuenta de Instagram.

En su último posteo en Instagram, Gianinna había compartido una foto familiar y protagonizó un duro cruce con una seguidora. "Los amo para siempre", escribió Gianinna junto a una foto con su hijo, su padre, su hermana Dalma y su sobrina, Roma Caldarelli, pero una seguidora la criticó: "De nada sirve, murió solo". Ante esto, la hija del Diez respondió: "Sí, es cierto, yo con 31 años ya no dormía con él. En breve nos vamos a volver a encontrar y cuando me cuente te mando WhatsApp para contarte cómo fue. Mientras tanto, no creas todo lo que escuchás, que cuentan las personas que ni siquiera lo conocían".

Después de esto, la madre de Benjamín prefirió dar un paso al costado de las redes sociales y finalmente cerró su cuenta de Instagram, pero no la de Twitter, donde brindó más detalles sobre los motivos de su decisión.

"Cerré Instagram porque las fotos de los árboles de Navidad me deprimen", explicó la hija del Diez a sus más de 522.000 seguidores en Twitter.

Y continuó, sobre su determinación: "Mi hijo no está en la Argentina, así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that (solo eso)".

La publicación provocó cientos de comentarios en la red social, donde los distintos usuarios celebraron la decisión, mientras que otros le dijeron a la hija del astro del fútbol que la iban a extrañar y que en algún momento vuelva a Instagram.

Esta no es la primera vez que las hermanas Maradona salen a contestar. Días atrás, una usuaria de Twitter compartió la imagen de un tatuaje de la célebre foto de Diego y Dalma, en la que ella, siendo una niña, pone margaritas en las medias de su papá durante un entrenamiento en Nápoles, en 1989. "¡Queda una marca en la piel, un amor!", escribió Luciana Herrera, que publicó la foto del dibujo en su piel junto a la original.

Minutos más tarde, Dalma respondió a ese tuit con un mensaje para Morla. "¿Sabés por qué yo ya gané Mati? ¡Porque nunca nadie en su puta vida se va a tatuar una foto tuya con mi papá! ¡Gracias Luciana! ¡Te quedó hermoso! Me parece que te quiero copiar", escribió la hija mayor de Claudia Villafañe.