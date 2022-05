Giro en Netflix: cómo es la serie sobre un crimen que guarda su secreto en un escena eliminada

Anatomía de un escándalo, producida por Sarah Vaughan, tuvo su estreno triunfal en Netflix y se posicionó entre una de las primeras del ranking con más visualizaciones. La miniserie, que consta de seis capítulos, cuenta el drama judicial entre Olivia Lytton (Naomi Scott), y James Whitehouse (Rupert Friend), que se desempeña como un ministro de trayectoria en ascenso, quien debe afrontar un escándalo por la presunta violación contra Lytton. La historia es narrada desde la óptica Sophie Whitehouse, la esposa del imputado, interpretada por Sienna Miller.

En la ficción, James niega rotundamente las acusaciones sobre la violación a Olivia y sostiene que ese acto sexual fue consensuado entre las partes, lo que es descartado por la mujer. Según la sinopsis oficial, la historia trata de “la vida privilegiada de Sophie, esposa de un poderoso político, la cual se disuelve cuando un escándalo sale a la luz... y acusan a su marido de un crimen impactante”.

Esta historia, que es un éxito rotundo en Netflix, trae consigo una pequeña particularidad: la existencia de escenas eliminadas después del rodaje que le aportarían datos reveladores a la trama sobre el personaje de Olivia. Sobre este hecho curioso, Naomi Scott, en diálogo con Radio Times, dio más detalles y revelo el por qué de su edición: “Grabamos lo que sucedía con Olivia después de todo lo ocurrido (en el juicio), pero no quedaba bien. No le hacía justicia al personaje, era como atarla con un lazo. De hecho, creo que es más poderoso permitir que la gente diga: ‘Uh, ¿qué le pasó?’. Y muchas veces este tipo de víctimas son olvidadas, así que creo que es realmente apropiado”.

En la misma línea, Scott apuntó, que a pesar de ser una ficción, sintió como una atmósfera negativa dentro del tribunal donde se grabó gran parte del film: “El escenario en sí mismo es bastante desalentador y pensé: ‘Está bien, soy un actor. Esto no es real’. No puedo imaginar cómo se debe sentir alguien que realmente tiene que volver a contar su trauma a un grupo de personas que no necesariamente la apoyan, sino que en realidad juzgan si están mintiendo o no”. Y prosiguió con su relato: “Realmente me abrió la mente y los ojos y pensé: ‘Vaya, qué valiente es dar un paso al frente’. Pero también, entiendo completamente por qué alguien no querría pasar por eso”.

Con un récord de 75 millones de horas vistas, la serie desplazó del primer puesto a la segunda temporada de Bridgerton. Con tan solo una semana en el Top 10 de la plataforma digital, Anatomía de un escándalo se convirtió en la más vista. “Lo que me encanta de esta serie es que pone a la audiencia en el asiento del jurado. Creo que eso es realmente efectivo porque, en última instancia, si eres miembro del jurado, estás lidiando con estos fragmentos de memoria, lo que creo que hace que estos casos sean realmente difíciles de procesar”, cerró.