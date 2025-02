El duro relato del padre de Emily Ceco tras la denuncia a Santiago Martínez por violencia de género

Tras el estremecedor testimonio de Emily Ceco y su denuncia por violencia de género a Santiago Martínez, su padre, Claudio Ceco, brindó un duro relato entre el enojo y la angustia por las vivencias de su hija. La exparticipante de Love is Blind denunció en un programa de streaming que su expareja abusó verbalmente de ella, la golpeó y la mantuvo encerrada en su casa durante 48 horas. “Yo una vez le dije a Santiago: las lágrimas que ella derrame tienen que ser de felicidad. Ahora que se atenga a las consecuencias ”, apuntó Claudio Ceco.

El hombre habló en el mismo programa que su hija contó su terrible experiencia. Allí, detalló lo duro que fue para él y su familia enterarse de la situación. “El lunes a la noche estábamos cenando pizzas en mi casa con otra de mis hijas cuando llegó ella con mi hija Camila, que fue la que le mandó el remís y la socorrió en los primeros momentos. Ahí nos contó lo que había sucedido. Un momento de mucha angustia, impotencia, bronca, de querer ir a buscarlo … pero no pasó eso. Hay que seguir todas las vías judiciales correspondientes. Lo único que pretendo es que vaya preso, que pague por lo que hizo. Si le gusta pelear, va a tener tiempo de obra para pelearse con alguien”, dijo en diálogo con Bondi.

Ayer en el programa El ejército de la mañana que Emily reveló que durante el viernes y sábado pasado Martínez la había agredido luego de que las mujeres de su familia le organizaran una despedida de soltera sorpresa de cara a su casamiento por iglesia. Entre lágrimas y un llanto desconsolado, Emily contó en el programa cómo, al volver del show, recibió golpes en su cabeza y cuerpo, fue ahorcada y el hombre la mantuvo encerrada durante dos días en su hogar. También mencionó que solo pudo escapar cuando Martínez salió a sacar la basura y ella logró llamar a su hermana para pedir ayuda.

Claudio Ceco, padre de Emily Ceco Instagram

Emily denunció a su expareja por violencia de género y actualmente tiene una perimetral y un botón antipánico. Sobre esto habló Claudio, su padre. “Tengo un montón de sugerencias, pero lamentablemente no lo voy a hacer. Voy a esperar que la Justicia actúe como debe, no solamente como una perimetral o restricción, porque mi hija tiene en su departamento todas las pertenencias que no puede retirar por los 500 metros que no se puede acercar. De un lado y del otro”, señaló.

Ayer por la tarde, Ceco ya había compartido una publicación contra Martínez a través de Facebook: “Esta rata, cobarde, cagón fue capaz de pegarle trompadas en la cara a mi hija. La tuvo secuestrada dos días hasta que se pudo escapar. Se llama Santiago Nahuel Martínez. Ya está denunciado penalmente. Esta rata le dijo que no salga a la calle con los ojos morados, que en un par de días se iban y que lo perdone mientras la sometía a golpes. El cagón”.

Emily de Love is Blind denunció a su marido por violencia de género

Hoy fue la primera que contó su testimonio al aire. Allí, mencionó que no habían visto muchas veces a Martínez, sino que había pasado a visitar “cuatro o cinco veces” en el último año. También remarcó los efectos que tuvo la denuncia en la vida laboral de su hija: “A raíz de esto que pasó a Emily se le cayeron un montón de trabajos. Casi todos”.

Ceco también recordó algunas actitudes de Martínez que le habían resultado sospechosas. Una de las que mencionó fue durante una escena de Love is Blind, donde ambos se encontraban comiendo fideos en la cocina y, durante una discusión, él le sacó el plato y lo guardó en la heladera de forma agresiva. “ Cuando yo vi eso fue levantarme y querer ir a buscarlo . Lo hablamos con Emily. Ella había dicho que fueron un montón de cosas previas. Que lo editaron y lo sacaron de contexto”, explicó.

La cuestionable actitud de Santiago con Emily en Love is Blind

También recordó la forma en la que le hablaba cuando tenía una discusión: “Una vez él se enojó porque ella rescató un gatito de la calle y se lo iba a llevar al departamento. Siempre que le decía algo lo hacía con la palabra ‘mi amor’. Esta vez le dijo: ‘Me tenés que consultar, no podés tomar decisiones sola’. Cosas así. Pero ella me decía que la trataba bien”. También recordó cuando Martínez le rompió el teléfono y como su hija le dijo que “se le había caído”. “Yo calculo que no dijo nada por miedo a que yo vaya a hacerle algo a él”, expresó.

“Ella es muy valiente. Le enseñamos que no se tiene que dejar levantar las manos por nadie. Yo nunca le puse la mano encima a mis hijos, jamás. Y que venga este tipo a hacer lo que hizo... Quiero que le caiga todo el peso de la ley, que termine preso y que pague como tiene que pagar”, concluyó.

LA NACION