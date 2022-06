Gonzalo Valenzuela habló tras ser acusado de irse de una pizzería sin pagar y explicó sus motivos: “Es la verdad”

Gonzalo Valenzuela admitió que se fue de una pizzería sin pagar y explicó los motivos. El actor chileno fue consultado por un notero y debió aclarar que el episodio fue un malentendido. Además, contó que ya había saldado la cuenta.

Este martes, Valenzuela fue consultado sobre el episodio durante la emisión de Intrusos (América). “La semana pasada se habló de que fuiste a comer a un restaurante con tus hijos y que te habrías ido sin pagar”, comenzó a decir el periodista a modo de introducción.

Gonzalo Valenzuela reconoció que se fue de una pizzería sin pagar: “Lo hice sin querer”

Lejos de ofenderse, y sin de esquivar el tema, el actor se sinceró: “A la persona que dijo esto se lo agradezco, porque es la verdad”. Luego, siguió: “Si no hubiese sido por ella, no pagaba la cuenta”. Muy relajado y entre risas, la expareja de Juana Viale reconoció: “¡Me fui sin querer! Me fui sin pagar, pero sin querer. No hubo ninguna estrategia”. Según aseveró, se trata de un restaurante al que va desde hace muchos años e incluso conoce al dueño.

El chileno brindó detalles de lo que sucedió ese día, cuando fue a comer a la pizzería. “Ese día mis niños estaban revoltosos”, comenzó a decir en referencia a Silvestre y Alí, que tuvo con Viale. “Eran dos, pero cuando se portan realmente mal, yo veo a cinco”, aseguró muy divertido.

Gonzalo Valenzuela habló sobre el episodio en la pizzería El Mercurio, Chile

De acuerdo con su explicación, en un momento de la salida, decidió ir a la vereda a fumar un cigarrillo y pedir un café. “A mi niño se le había perdido una gorra y fue con el mozo, que era muy gentil, a buscarla. Después volvieron, trajeron la gorra, el mozo volvió a entrar, y yo pedí un taxi y me fui”.

Si bien la anécdota tenía sus tintes divertidos, Valenzuela hizo todo lo posible por aclarar que se trató de un error y que logró repararlo. “Nunca me di cuenta y la verdad que agradezco mucho, porque ya pude saldar la cuenta. La pizza está pagada. Y fue sin querer”, completó.

De dónde viene su apodo “Manguera”

Hace unas semanas, Valenzuela fue invitado al programa Flor de equipo (Telefe) en donde le preguntaron cómo había surgido su apodo, “Manguera”. El chileno explicó entre risas: “Yo hacía un personaje en la obra Sin vergüenzas basado en la novela Full Monty y terminaba con un desnudo. A ese personaje le decían `Manguera’ porque era flaco y alto. Como tenía que hacer un desnudo, fui con la directora a un sex shop a comprar una prótesis. Ella era más grande que yo, la cara de la gente porque fuimos juntos de la mano y elegíamos”.

Luego, recordó: “Yo me hice conocido por esa obra de teatro y me quedó el apodo. Después cuando llegue a Argentina les encanto ese sobrenombre y no me lo saqué nunca más”. A su vez, rememoró su infancia e hizo una especie de mea culpa. “Yo en el colegio fui bastante revoltoso, le puse muchos sobrenombres a mis compañeros y por eso la pagué. Todo se paga en la vida”, completó.