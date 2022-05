La furia de Beto Casella con Gonzalo Valenzuela por su trato con la prensa: “No tiene onda”

Sofía Gala y Gonzalo Valenzuela protagonizan Closer, una obra teatral en la que se cruzan temas relacionados al amor y la monogamia. Como es costumbre, los actores realizaron presentaciones ante la prensa para hablar del nuevo proyecto. Contrario a lo que uno se puede imaginar si es que están por promocionar su trabajo, ambos se mostraron poco interesados en cumplir su labor ante las preguntas de Maju Lozano en Todas las tardes (El Nueve). Ante esto, Beto Casella se mostró furioso por la actitud de los artistas con su colega.

El jueves por la noche, Casella presentó el característico informe en Bendita (El Nueve). En este caso, se trataba de fragmentos de la entrevista de su colega a Sofía Gala y Gonzalo Valenzuela, en la que en todo momento los entrevistados descalificaban entre risas las preguntas de la conductora y panelistas, Tatiana Schapiro y Carla Czudnowsky.

Closer es la obra que protagonizan los actores (Foto Instagram @gonzalovalenzuelaoficial)

“Eso, no tengo más que contarte”, fue una de las tajantes respuestas de la hija de Moria Casan ante la consulta de Lozano, quien sobrepasó el mal momento con risas. Durante toda la entrevista, tanto la actriz como su compañero se mostraron desinteresados con lo que les decían del otro lado y eran muy irónicos al hablar, algo que generó incomodidad de ambos lados.

Al repasar los fragmentos del momento en su programa, Beto se mostró disgustado y se puso en el lugar de su colega. “Me parece que Maju, a quien conocemos bien, se puso un poquitito tensa por el tono de la nota. La verdad es que no había sintonía y probablemente, Sofía ni el chileno este tenían ganas de dar una nota”, comenzó con su análisis en el que no dudó en cuestionar a ambos artistas.

Sin dejar de apuntar hacia los actores, agregó: “Por ahí les podían haber dicho ‘no tenemos ganas’ y listo. Y por ahí también estuvo la pifiada de Maju al final. Cuando digan ‘remar una nota’ no va a salir este informe”. En ese momento, Tamara Pettinato tomó la palabra en defensa de su amiga Sofía e indicó que ella no gusta de brinda entrevistas, por lo que entendía la actitud que demostró ante las diversas preguntas.

Beto Casella contra Valenzuela

Ante esta defensa, el conductor retrucó: “Y este chileno no tiene onda. Que no se haga el divertido porque cuando no da, no da. No venís con eso. Viniste sin ese chip”. Edith Hermida apoyo a Casella e indicó que la actitud de los actores rozó la mala educación. En ese sentido, señaló que a Sofía Gala se la vio desganada al momento de cumplir con su trabajo. “Ella tiene la personalidad que tiene”, remarcó Pettinato en una nueva defensa hacia su amiga.

Por último, Casella elogió el trabajo de su compañera de canal al indicar que tanto ella como su equipo no son personas que hagan preguntas fuera de lugar. “Capaz pasó algo que no vimos. Ahora, tenemos la duda”, cerró al hacer referencia a los fragmentos que pasaron al aire.