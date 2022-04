Grammy 2022: María Becerra dio su primera entrevista en inglés con J Balvin antes de cantar en la ceremonia

María Becerra atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Consolidada como una estrella absoluta de la escena argentina y latinoamericana, la cantante se presentará este domingo en la 64° edición entrega de premios Grammy, en Las Vegas, junto a su colega colombiano J Balvin.

La artista de 22 años está en Estados Unidos viviendo la previa de la gran noche y ya tuvo que dar algunas entrevistas para la transmisión oficial. Lejos de achicarse, la argentina fue al frente y respondió las preguntas en inglés.

María Becerra llegó a Las Vegas y dio su primera entrevista en inglés

Primero le consultaron cómo se dio su colaboración con J Balvin, que se cristalizó en el mega hit “Qué más pues?”: tan solo en YouTube, superó las 400 millones de reproducciones. “Me habló por Instagram. ‘Mucho gusto, me gustaría hacer algo con vos, tengo algo para mostrarte’. Luego le di mi WhatsApp y me mandó la canción, y me dejó en shock”, explicó la cantante.

El colombiano, por su parte, la contradijo y señaló que la canción no le gustó de inmediato a Becerra. “Era casi a capela porque todavía no tenía el beat”, sostuvo la argentina, mientras que su colega, en un intento de ayudarla con las palabras, agregó: “Ella escuchó solo la melodía, sin la batería”.

“Hicimos la canción así y después le metieron todo lo demás. Pero fue hermosa desde el principio”, aseguró la cantante y le agradeció a J Balvin por su sostén incondicional en un momento tan importante para ella. “Es una persona hermosa porque siempre está preocupado por hacerme sentir cómoda y segura. Eso es muy importante porque esto es enorme”, confesó y agregó: “Podés respirar”.

"Cómo le ando metiendo al inglés, eh", dijo María Becerra (Instagram @mariabecerra)

Balvin reconoció que cuando le propuso a Becerra presentarse juntos en la ceremonia de premiación, la joven se mostró nerviosa e insegura. Pero que intentó tranquilizarla haciéndole saber que la iba a apoyar en todo momento y que también está permitido cometer errores “porque somos humanos”.

“Estamos acá para presentar nuestro sonido, es nuestro momento”, agregó el músico y remarcó que su misión es ayudar a las nuevas generaciones de artistas latinos.

Orgullosa de su desempeño con el idioma, María Becerra compartió la entrevista a través de sus historias de Instagram y escribió con humor: “Cómo le ando metiendo al inglés, eh”. La publicación original fue de becerrapost, una cuenta dedicada exclusivamente a compartir información sobre la artista.

María Becerra en Las Vegas (Foto: Instagram @mariabecerra)

La estrella argentina le dio la noticia de que participaría de la ceremonia a sus más de 8 millones seguidores el miércoles pasado y causó conmoción. No solo se sumaba a la grilla artística de la entrega de los premios Grammy, sino que lo hacía junto a J Balvin. “¡Hace un tiempo quería contarles esto y no podía! ¡Sigo sin poder creerlo!”, confesó.

La lista de celebridades con las que compartirá escenario incluyen a John Legend, Silk Sonic, Carrie Underwood, Maverick City Music, Aymée Nuviola, Billy Strings, Jon Batiste, Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Cynthia Erivo, H.E.R., Lil Nas X con Jack Harlow, Leslie Odom Jr, Nas, Ben Platt, Olivia Rodrigo, Chris Stapleton y Rachel Zegler.

En Argentina, se podrá ver por la señal TNT, desde las 21, y todos los detalles de la alfombra roja estarán en la pantalla de E! Entertainment, desde las 19.