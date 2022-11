Gran Hermano 2022: tras la eliminación de Mora y el fuerte apoyo a Agustín en redes, se renuevan las estrategias en la casa

escuchar

11.20 | El mensaje de la hermana de Thiago tras la denuncia a su padrastro

La semana pasada los fans de Thiago Medina, uno de los favoritos de la casa, se sorprendieron al enterarse de que el padre del joven fue detenido porque su hijastra lo había denunciado por violencia. Ahora, Camila, la denunciante, publicó un fuerte mensaje para contar el doloroso momento que atraviesa. “Quiero que se pase esta tormenta que estoy viviendo. Quiero volver a ser yo y sonreír como antes”, señaló la joven en el posteo que acompañó con una selfie, y su posteo recibió el apoyo de sus seguidores.

El posteo de Camila, la hermana de Thiago Medina, tras la detención de su padrastro Instagram: @cami_ayelennn

11.00 | La furia de “La Tora” porque no se fue Agustín

Lucila Villar no ocultó su bronca cuando Agustín Guardis fue salvado por el voto popular. Tras la eliminación de Mora Jabornisky, “La Tora” no logró disimular su cara ofuscada y dijo sin filtro lo que pensaba. “¡Quería que se vaya Agustín, loco! Eso es lo que pasó, no que quedaron ellos en placa”, le respondió la participante a Santiago del Moro, quien le había consultado qué le ocurría al verla un poco fastidiosa.

La indignación de Lucila "La Tora" Villar después de que el público salvó a Agustín Captura de video/Telefe

10.45 | Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano

El certamen de Telefe volvió a tener otro domingo excelente en cuanto al rating, en donde registró un pico de 23.4. Se trata de una marca destacable que posiciona al programa como uno de los grandes éxitos de este año. Por su parte, su principal competidor, PPT (eltrece), con la conducción de Jorge Lanata, se mantuvo 8.2 puntos. Mientras que el programa que le siguió por la misma pantalla, Resto del mundo, alcanzó 4.2 puntos.

10.30 | Quiénes son los tres participantes que abandonaron Gran Hermano

Cada domingo se celebra una nueva gala de eliminación en la casa más famosa del país. Desde el pasado 17 de octubre, día en que el reality regresó a Telefe, fueron tres los participantes eliminados. El primero en abandonar el certamen fue Tomás Holder, a la semana siguiente le llegó el turno a Martina Stewart Usher y, en el último programa, los concursantes despidieron a Mora Jabornisky.

Thomas, Martina y Mora son hasta el momento los tres participantes eliminados de Gran Hermano Archivo

10.15 | El apoyo en redes a la “Frodoneta”

Tras vivir días en los cuales recibió destrato y fue víctima de repudiables actitudes por parte de sus compañeros, Agustín Guardis tuvo un gran apoyo por parte de los usuarios en Twitter. Hasta Bizarrap le pidió a sus millones seguidores: “Subite a la Frodoneta”, para que le manifiesten su apoyo al participante que, finalmente logró permanecer en la casa más famosa del país. El platense es comparado con Frodo, el protagonista de El señor de los anillos.

subite a la Frodoneta pic.twitter.com/KRQlBYjQnx — bzrp (@bizarrap) November 4, 2022

10.00 | Mora fue la tercera eliminada de Gran Hermano

La gala de eliminación de este domingo en Gran Hermano (Telefe) dejó afuera de la casa más famosa a otro participante. Juan Reverdito, Agustín Guardis, Walter “Alfa” Santiago y Mora Jabornisky eran los cuatro nominados, después de que Romina Uhrig salvó a Daniela Cellis la semana pasada. El voto popular decidió quién era el tercer eliminado. Alfa obtuvo el 6,72%, seguido de cerca por Agustín con el 9,93%. Y en un duro mano a mano, Juan logró permanecer en el certamen con el 39,95%, mientras que Mora, sacó el 60,07% y tuvo que salir de la casa.

Mora fue la participante eliminada de Gran Hermano este domingo 6 de noviembre

LA NACION