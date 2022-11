Gran Hermano: Juliana fue eliminada ante la abatida mirada de su novio, Maxi

escuchar

Como sucede desde hace varios domingos, las 22:15 marcaron el comienzo de una nueva gala de expulsión, en la casa de Gran Hermano. El popular reality avanza poco a poco, y cada vez son menos los participantes que siguen en camino al premio mayor. Al horario pautado, Santiago del Moro dio comienzo a una nueva emisión, que culminaría con la eliminación de uno de los cuatro nominados, Juliana, Nacho, María o Agustín.

En el comienzo del programa, el conductor presentó un clip con la prueba de la semana, que consistió en tres etapas, y en la que todos los jugadores debieron emplear su destreza física, para llenar unos baldes a partir del líquido que se encontraba dentro de unos globos, que ellos debían arrojar procurando no romper. A continuación, Del Moro le pidió permiso a Gran Hermano, y procedió a ingresar en la casa a través del televisor ubicado en el living. Una vez allí, él se encontró a todos los participantes, muy atentos a sus palabras. “Llegué para contarles una buena noticia”, aseguró el conductor, que les confirmó que habían superado la prueba, y que por ese motivo iban a contar con el presupuesto total para ir al supermercado.

Luego llegó la instancia de la tradicional cena de nominados, en la que Nacho, Agustín, María y Juliana compartieron sus impresiones con respecto a la placa. “Yo venía con tres pérdidas terribles, y estoy feliz de estar acá adentro y que no me hayan agarrado bajones” aseguró Tini. A su turno, Nacho confesó que no era su intención ganar, aunque reconoció que si bien con muchos jugadores entró con el pie izquierdo, con el tiempo comenzó a llevarse bien con todos. Por su parte, Agustín destacó: “Un mes en placa, mi objetivo es llegar a la final, y entrar en la historia grande de Gran Hermano. Y mi sueño se está haciendo realidad”.

Más adelante hubo un espacio dedicado al momento en el que todos los hermanitos pudieron ver el partido de Argentina contra México. Luego de sufrir los resultados del primer encuentro de la selección nacional en el mundial Qatar 2022, los jugadores de la casa pudieron festejar a viva voz los dos goles del equipo argentino. Ese momento de festejo, dio paso a uno de muchos nervios, cuando Santiago del Moro recibió el primer sobre, con el nombre de quien estaba a salvo de la eliminación. Así fue como Santiago anunció cuál de los cuatro jugadores que estaban en la cuerda floja, era el primero en salvarse.

Con las miradas de todos los jugadores posadas sobre él, Santiago del Moro anunció: “Por decisión del supremo, quien sigue en competencia es nada más y nada menos que Agustín”. Rápidamente el jugador apodado Frodo comenzó a festejar, y más adelante se reveló que el porcentaje de llamados en contra, apenas fue del 5.7.

En otro tramo del programa, el eje estuvo puesto en el fin de la historia de amor entre Daniela y Thiago, qué era aquello que le molestaba a ella, las dudas que tenía él, y cómo ese romance se cortó abruptamente. “Mejor así que terminar mal”, le reconocía Thiago a Cone, mientras que Daniela se mostraba muy molesta por el resultado de las cosas.

Poco antes de las once de la noche, se dio a conocer el nuevo salvado de la eliminación. “Feliz de seguir cumpliendo mi sueño, que es estar acá hasta la final. Me tengo mucha fe, mucha confianza, voy entendiendo el juego cada vez más, y me encanta”, aseguró Agustín, envalentonado con el resultado. Al momento de explicar por qué quería quedarse, Juliana dijo: “Estoy contenta de estar acá, siento que es una oportunidad maravillosa, me gustaría estar acá un tiempito más”. En su turno, Cata comentó: “Yo con lo que decida la gente, estoy más que feliz”, mientras que Nacho concluyó: “Estoy feliz acá, y consideró que jugué desde el primer minuto”. Y dicho eso, el conductor anunció que era justamente Nacho el nuevo salvado por el público.

Después hubo un clip con la fiesta del viernes, que terminó con Julieta y Daniela repartiendo besos entre sus compañeras, seguido de un compilado con las fricciones que protagonizaron Maxi y Tini. La que para muchos es la pareja más estable de la casa, tuvo algunas turbulencias y Juliana llegó a confesar estar algo cansada de algunos tratos de su novio.

Y finalmente la noche llegó a su momento cúlmine: el instante en el que Del Moro se dispuso a anunciar a la eliminada del reality. “Las despedidas son tristes, pero aquí estamos. Una de ustedes, hoy sale por la puerta principal, y la espero acá. ¿Será Juliana, será María? Eso es decisión del supremo, del público”. Y dicho eso, el conductor reveló que la jugadora eliminada era Juliana. En ese momento, Maxi no pudo disimular el impacto de la noticia. “Te espero afuera” le aseguraba Tini, mientras él la besaba una y otra vez. El cordobés presenció cómo su novia fue expulsada del reality, y es más que seguro que su estilo de juego cambie rotundamente a partir de este lunes.

Otro domingo con un pico de rating notable

Santiago del Moro, en Gran hermano durante la gala de nominaciones

Una vez más, Gran Hermano se coronó como uno de los imbatibles de la televisión actual. El reality emitido por Telefe es uno de los grandes éxitos del año en materia de televidentes, y los números del domingo demostraron que esa tendencia, está muy lejos de cambiar.

Luego de la emisión de Por el mundo mundial, que se encontraba en los once puntos, el comienzo de Gran Hermano subió el rating del canal, llevándolo a 18.4. A medida que la gala de eliminación avanzaba, ese número ascendía a 21.5, hasta alcanzar un pico de máximo de 22.5.

