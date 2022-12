Gran Hermano 2022: el llanto de Agustín al explicar por qué dijo que guardaba fotos íntimas de mujeres

escuchar

Agustín Guardis se convirtió en el octavo eliminado de la casa de Gran Hermano (Telefe). En medio de una fuerte polémica, el participante abandonó el juego con más del 76% de los votos del público, que semanas atrás le había manifestado un gran apoyo. Sin embargo, al momento en que el joven reveló que guardaba imágenes íntimas de mujeres para extorsionarlas, ese apoyo se desvaneció y tuvo como consecuencia este resultado. Al hablar sobre sus declaraciones, el exjugador rompió en llanto.

“Mi cabeza estaba bastante mal y sumado que me estaban acorralando contra la pared. Estaban hablando cosas feas de mí (sobre su sexualidad) y eso me hizo muy mal. Quiero que la gente me entienda, no que me crea”, explicó Agustín en una reciente entrevista en A la Barbarrossa (Telefe), sobre el momento que decidió decir frente a sus compañeros que almacenaba en un Drive postales íntimas de mujeres. Según sus propias palabras, desde aquel momento no se sintió más atosigado por los participantes.

Asimismo, el jugador indicó que luego de esto dimensionó lo que había expresado, pero sintió que no había vuelta atrás. “El único que me vino a dar una mano fue Marcos, y se quedó conmigo”, expresó al momento que rompió en llanto al recordar ese doloroso momento de soledad que atravesó en el juego. Además, negó la existencia de estas fotografías y aseguró que “jamás podría hacer eso”.

En la misma línea, remarcó la buena relación que mantuvo con sus compañeras, con quienes compartió gratos momentos, por lo que aseguró que jamás podría extorsionar a una mujer. “Yo necesitaba encajar y fue un error”, remarcó acerca de lo que denominó una estrategia de juego, que lo dejó fuera del reality y como uno de los participantes menos queridos.

LA NACION