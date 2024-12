Gran Hermano 2025: quién es el famoso exjugador de futbol que es padre de una participante

Después de cinco meses de espera, este lunes 2 de diciembre comenzó una nueva edición de Gran Hermano (Telefe), por lo que ya son cientos de miles de argentinos quienes están pendientes de cómo serán los días de los 24 participantes que ingresaron. Entre los que más llamaron la atención, se encuentra Chiara, quien antes de ingresar dio un dato que descolocó a todos.

Chiara, una de las participantes de la nueva edición de Gran Hermano Prensa Telefe

“Me llamo Chiara Mancuso y vivo en un barrio privado, en Ezeiza, Canning. Fui modelo, promotora... Hice cosas de actuación, bailé, fui bodance. Mi papá fue jugador de fútbol, jugó en la selección argentina, en equipos como Boca, Independiente”, comenzó diciendo en su presentación.

Y, entre risas, continuó: “A mí por desgracia me encantan los jugadores. No duro mucho de novia porque llega un momento que soy como muy fogosa, como que pasa que los hombres no pueden seguirme el ritmo sexual. Me gusta manipular a las personas porque siento que soy bastante inteligente. Yo tengo alma de líder y eso juega a mi favor”.

Alejandro Mancuso es un exjugador de la selección argentina (Foto: captura X/@fedeebongiorno)

A través de la red social X, muchos comenzaron a preguntarse quién era el padre de la joven y Fefe Bongiourno, el especialista en el reality, proporcionó información. “Chiara es la hija del jugador Alejandro Mancuso”, escribió y desató la furia de todos.

“Acomodada, no, acomodadísima, la primera eliminada, por favor”; “Es requisito excluyente ser hija de exfutbolista en el casting?”; “Chiara al 9009″; “Escuchando su casting... es prácticamente lo mismo que había dicho @Catigorostidi_ en el de ella....”, expresaron solo algunos.

Chiara Mancuso (Foto: Instagram/@chiarimancuso)

Mancuso jugó en Argentina en Ferro Carril Oeste, Vélez Sarsfield, Boca Juniors e Independiente en la posición de volante. También fue ayudante de campo de Diego Maradona en la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 28.300 seguidores, Kiara comparte parte de sus viajes y pasatiempos.