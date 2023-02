Gran Hermano: Alfa mostró una conversación secreta entre Romina y Julieta y estalló de furia

escuchar

Walter “Alfa” Santiago mantiene su juego por fuera de las paredes de la casa de Gran Hermano (Telefe). Es consciente de la popularidad que ganó tras su paso por el reality y ahora la aprovechó para denunciar que la producción del programa habría cometido “fraude”. Sin tapujos, los acusó de “estafadores”.

Hace horas, mediante su cuenta de Instagram, Alfa compartió en las historias temporales un video en el que se puede ver a Romina y a Julieta en medio de una conversación sobre la convivencia y el desarrollo del programa. En ese instante, la exdiputada le aseguró a la actriz que no se preocupara, ya que algo importante ocurriría.

Alfa acusó a la producción de Gran Hermano de "estafadores" (Fuente: Instagram/@alfa_walter)

Alfa compartió un recorte de video de la página @tvinquieta, en donde asegura: “Julieta acomodada de producción. Su papá y la empresa que trabaja en Telefe. Romina la intocable”. En tanto, en el clip, la exdiputada expresa: “Juli, los de la produ me dijeron: ‘El 20 queda…’”. Como suele hacer Gran Hermano cuando los participantes se refieren a temas sensibles, esta conversación no salió al aire, ya que la transmisión habría sido interrumpida.

Los usuarios de las redes sociales y Alfa mismo especulan que se trataría nada más, ni nada menos, que de los seis ingresos que anunció Santiago del Moro para este lunes, que serían miembros de la familia y personas cercanas a los participantes. Aún así, el oriundo de Tigre consideró que en la producción son unos “estafadores”, ya que Romina sabía con anticipación esta noticia.

El video de Gran Hermano que compartió Alfa y desató su enojo

Cabe recordar que esta no es la primera vez que existen comentarios y observaciones acerca del funcionamiento del programa y sus maniobras “sospechosas”. El pasado jueves, durante la gala de nominación, Daniela Celis ingresó al confesionario y antes de decidir a quién votaría miró hacia el techo y respondió: “Bueno, dale”. ¿Le habían dicho a quién votar?

Polémica: le indicarían a Daniela por quién votar

En tanto, una serie de usuarios alzaron sus voces en apoyo a Alfa y en contra de la producción de Gran Hermano. “Y la gente votando al vicio si está todo arreglado… Se re notó cuando dijo que cambió de opinión cuando hablo con el Gran Primo”; “Hay que compartir esto más, así se dan cuenta todos de la mentira tremenda que es este programa. Encima hasta tienen participantes protegidos”; “Es tremendo fraude como les están estafando a la gente” y “Todo arreglado”, son algunos de los mensajes que aparecen en los comentarios de Instagram.

No obstante, también se presentaron quienes aseguraron que es un video trucado o que más bien Romina le explicaba a Julieta sobre el futuro de los participantes fuera de la casa. “Esto no es verdadero. Ella dijo 20 y cortaron la transmisión. Es bastante viejo el video y Romina hacía referencia a que solo un 20% de los participantes de cada edición tiene éxito o sigue una carrera en los medios”; “Yo lo vi eso en Pluto TV. Hablaban de cuántos participantes siguen en el medio y cuántos quedan en el camino. Romina decía que el 20% queda y el resto no. Por eso Julieta dice: Depende de uno’”, son los escritos que justificaron el fragmento audiovisual.

