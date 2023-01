Gran Hermano: el desafío que Romina deberá superar para festejar su cumpleaños, pese a la oposición de sus compañeros

escuchar

Hace más de tres meses que los concursantes de la décima edición de Gran Hermano (Telefe) permanecen encerrados en la casa más famosa del país. La semana pasada, Walter “Alfa” Santiago cumplió 61 años y tuvo oportunidad de celebrarlo con sus “hermanitos”, pero para ello debió que superar una prueba: fingir su salida del reality ante el resto de los participantes. Ahora, se acerca el cumpleaños de Romina Uhrig y la producción le propuso un desafío de tres días, que no le gustó a todos los presentes: “Son tremendos”.

Este viernes, la exdiputada nacional cumple años y su deseo fue celebrar una fiesta junto a sus compañeros de la casa más famosa del país. Pero la producción de Gran Hermano no se lo iba a poner tan fácil. Así, le impusieron una prueba que todos los participantes deberán cumplir si quieren que se haga el evento. “Tienen que cumplir todo lo que les digo”, señaló Uhrig. “Si hay que levantarse temprano... no sé”, advirtió Ariel Ansaldo antes de que la oriunda de Moreno comenzara a detallar el desafío.

ARCHIVO-. Romina les contó el desafío para celebrar su cumpleaños captura de video

Romina prosiguió: “Son unos hijos de mil siete. Son tremendos. Te juro que me reía... No me puedo meter a la cocina, chicos”, dijo mientras no podía evitar reírse y Lucila “La Tora” Villar la acompañó con una carcajada. “No quieren verme del otro lado de la cocina. Pero, paren, no me puedo hacer un té, un mate... Les tengo que pedir todo a ustedes”, explicó. Sus compañeros del reality se rieron en aquel momento, pero la exdiputada advirtió de que eso no era todo.

“Eso no es nada. No puedo limpiar. Tienen que limpiar ustedes y me tienen que hacer caso. Porque quieren que la casa esté limpia y, si no se cumple, no hay cumpleaños”, sentenció. Al instante, las caras de algunos “hermanitos” se pusieron serias y Alfa respondió de manera contundente: “No”. Pero la oriunda de Moreno insistió: “De verdad, me dijeron eso”.

