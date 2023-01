Gran Hermano: la grieta política convive dentro de la casa, pero la televisión abierta decidió no mostrarla

escuchar

Gran Hermano se convirtió en el fenómeno televisivo de fines de 2022 y de lo que va de este 2023. Lo confirman los altos índices de audiencia que, noche a noche, superan los veinte puntos de rating y los sondeos de redes sociales. Según el informe que realiza todas las semanas Kantar Ibope Media, el reality de Telefe se ubica primero en el ranking de los programas con más interacciones en redes, con más de once mil tuits y quince millones de impresiones .

Como todo ciclo popular, los temas que dispara o se tratan generan mucho debate en la sociedad. De los once participantes que quedan en carrera, varios han manifestado dentro de la casa abiertamente su ideología política. Sin embargo, de manera inteligente, asumiendo que la política y la actualidad concentran mucha audiencia en las señales de noticias -pero en la TV abierta se la considera “pianta rating”- Telefe decidió no hacer hincapié en la grieta.

Pero la grieta dentro de la casa está representada por tres integrantes que han declarado abiertamente su adhesión a un partido político. La exponente más visible es Romina Uhrig, la exdiputada kirchnerista por la provincia de Buenos Aires (2019-2021), que fue pareja del exintendente de Moreno, Walter Festa.

La actualidad y la política también forman parte de los temas de conversación de los participantes de Gran Hermano captura de video

“Vivo en Moreno y me encanta la política. Cuando fui diputada acompañé la ley de Cupo Laboral Trans porque a mí me crió mi tía que era travesti”, dijo Romina en su video de presentación de Gran Hermano. Ella inició su carrera en áreas de Relaciones Institucionales y de Desarrollo Productivo del municipio de Moreno, donde su expareja era el titular, pero en 2019 asumió como diputada nacional, luego de que renunciara a su banca el entonces electo intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Por otro lado está Walter Santiago, más conocido como Alfa. El participante más longevo de la casa se manifestó fanático de los Estados Unidos, país en el que vivió varios años y se declara cercano al PRO. De hecho, una de las primeras polémicas que explotó en redes sociales ni bien comenzó el programa fue si una foto que Alfa tiene junto a Mauricio Macri era o no verdadera. La imagen fue tomada en el búnker de Cambiemos el 22 de octubre de 2017, día en que se realizaron en la Argentina las elecciones legislativas nacionales y porteñas. “Siempre fui líder. Soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de la casa”, se presentó este hombre de Tigre, divorciado, dando pistas de que la convivencia con él no iba a resultar sencilla.

El tercero en discordia es Agustín Guardis, el “león/Frodo” de la casa que además de ser politólogo se definió como libertario. En su presentación manifestó que “ideológicamente” se consideraba “un anarquista, alguien que va en contra del orden establecido”. El primero que lo apoyó fuera de la casa fue Carlos Maslatón, el exmilitante de La Libertad Avanza, el partido del diputado Javier Milei. Frodo fue el único que se atrevió a cuestionar a Romina y vincularla con el partido gobernante y la situación actual del país.

Alfa y Camila, al sol y disfrutando de la tarde

El resto de los jugadores no manifestó ninguna postura política en particular y, como muchas veces pasa en la sociedad, no se involucran en las charlas en las que se debaten ideas políticas. Conversaciones y debates hay, solo que Gran Hermano decidió no mostrarlas, pero para quien sigue el reality por Pluto TV las veinticuatro horas, sabe que se nombran frecuentemente a los principales referentes de la política argentina.

Con pocos días dentro de la casa, el participante más longevo en la historia de Gran Hermano contó que tuvo vínculos con varias famosas que fueron desmentidos por algunas de las protagonistas y hasta se atrevió a involucrar al presidente Alberto Fernández en supuestos pagos de coimas y enriquecimiento ilícito. Esto provocó el primer escándalo fuerte de GH, que escaló hasta que la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, le contestó a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, ya fuera de la casa, se comenzó a hablar en los medios sobre la investigación por enriquecimiento ilícito durante la gestión de la expareja de Romina. Esto le dio pie a Coti Romero, exparticipante de esta edición, a cuestionar la verdadera situación económica de la exdiputada e incluso acusarla de presunta corrupción. No es casualidad que los dos exponentes políticos más fuertes de la casa sean los que más poder tienen dentro del juego. Alfa y Romina manejan la cocina, qué se come e incluso qué se compra en las idas al supermercado. Ambos tienen una fuerte personalidad, aunque lo demuestran con diferentes estilos. Son líderes natos.

Los participantes en la última gala de nominación de Gran Hermano (Fuente: Telefe/Captura de video)

En la gala del lunes, en la que Alfa fingió irse de la casa, la joven de Moreno fue la que más se conmocionó con la noticia. Luego de que Santiago del Moro les blanqueara que todo era parte de un desafío para conseguir una paella para festejar el cumpleaños de Walter, el agasajado concluyó: “¡Viste Santi, pudimos superar la grieta!”.

Pocas horas antes, en un almuerzo grupal, Gran Hermano se vio obligado a cortar la transmisión cuando los jugadores empezaron a hablar de política (sí se vio completo por la plataforma Pluto.tv). Alfa les contó a todos que Romina era capaz de imitar a Cristina Kirchner y la exdiputada accedió a hacerlo. “Ella habla como Cristina, habla así. Contesta como Cristina”, comentó Walter y Romina le retrucó: “Chicos, el arroz. Las hamburguesas, Alfa querido… ¿Te gustan?”, con la voz de la vicepresidenta y le pidió a Alfa que respondiera como Néstor Kirchner. “Las hamburguesas Cristina, las hamburguesas y los pingüinos. Yo prefiero el bife roldán”, respondió. “Néstor, nosotros somos de pueblo querido”, finalizó el intercambio la joven de Moreno.

A la famosa telerrealidad, la actualidad económica y política del país se le cuela por la ventana. Sin ir más lejos, Ceferino Reato le preguntó a Maxi Giudici, el último eliminado, por qué se cansó de vivir en una casa sin inflación. Siempre se dijo que la casa de Gran Hermano es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. En un año electoral, las comparaciones son inevitables. Un grupo de personas, con líderes en busca de ganar el premio mayor, luchan día a día para que el voto de la gente los legitime y no los deje fuera de juego. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.