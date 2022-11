Gran Hermano: el “premio” que recibió Thiago de parte de Daniela que provocó un estallido de memes

escuchar

Semana a semana, los participantes de Gran Hermano (Telefe) se someten a diferentes pruebas para determinar la cantidad de presupuesto semanal para las compras, pero también para elegir al “líder”, quien tiene el poder de salvar a uno de los nominados del miércoles.

El ganador de la última prueba fue Thiago Medina, quien sabía que si se llevaba el primer puesto recibiría un “premio” especial de Daniela, su flamante pareja en la casa.

Los participantes se sometieron a una prueba en la que debían realizar un “gol” en el menor tiempo posible: para ello, tenían que tirar de dos cuerdas para trasladar una pelota hasta la cima de un agujero. Los finalistas fueron Maxi, Alexis y Thiago, pero el nacido en González Catán logró ser el más rápido y se quedó con la prueba.

Thiago ganó la prueba del líder y lo celebró a lo grande

Antes de la prueba, Santiago del Moro dialogó con los participantes y habló de sus flamante relaciones en la casa. “Thiaguito, ¿estás enamorado?”, le consultó al finalista. El joven se rio, pero se quedó en silencio. “Nos estamos conociendo Santi. Estamos viendo qué pasa, tranqui”, contestó.

Las redes reaccionaron al apasionado beso de Thiago y Daniela en la casa de Gran Hermano Twitter

Ante la insistencia del conductor, que le preguntó qué significaba Daniela en su vida, Thiago finalmente afirmó: “Siento que conectamos hablando. Nos juntamos a tomar mates y siento que no es un juego esto. Me siento bien y cómodo. Siento que no estoy jugando cuando estoy al lado de ella”.

Para celebrar la confirmación de la reciente pareja, el conductor les pidió un beso: “Si gana Thiago la prueba, se viene el beso”, manifestó Santiago Del Moro y la pareja aceptó. Tras la definición de la prueba, Daniela y Thiago se fueron al frente del sillón y se dieron un apasionado beso que generó decenas de memes en Twitter. La mayoría de ellas, recordando los besos de Marcos y Victoria, los personajes de Sebastián Estevanez y Carina Zampini en la novela Dulce Amor.

Cabe recordar que a pesar de idas y vueltas que hubo en el comienzo del programa, la pareja de Thiago y Daniela se terminó de consolidar esta semana e incluso se viralizó cuando ambos dieron el consentimiento antes de mantener relaciones íntimas. Se trata de la ya cuarta pareja de la casa luego de Maxi y Juliana, Alexis y Coti y Lucila y Nacho.

Revelan la fecha del final de Gran Hermano y las reacciones en redes no se hicieron esperar

Debido al sorprendente éxito del reality, los productores del programa ya piensan en quienes serán los que ingresarán a la casa, cuándo será la fecha de finalización y dónde será el programa final, que promete ser un gran espectáculo.

Desde LAM (América) adelantaron la idea de los productores de Gran Hermano (Telefe)

Uno de los programas que más levantó contenido del reality a lo largo de este mes fue LAM, por América. “Telefe está pensando en muchas cosas. La primera es decidir si hacen repechaje o si ingresan los suplentes, es decir, a los diez participantes que no ingresaron en la primera etapa. Yo votaría por los nuevos”, aseguró Ángel de Brito al considerar que de ninguno de los eliminados resultaría interesante su ingreso.

Luego explicó por qué tomaron la decisión de estirar la fecha de finalización: “Una es esa porque estaba previsto terminar antes, pero el éxito es arrollador y la estiran hasta el 19 de marzo con repechaje o con suplentes”, señaló Ángel de Brito

