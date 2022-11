La llamativa imagen de Gran Hermano que generó una discusión en las redes sociales: “¿Maquillaje o celular?”

escuchar

El auge de Gran Hermano 2022 (Telefe) no da respiro en las redes sociales. Es así que cada mínimo detalle del reality genera un sinfín de comentarios y las más inesperadas disputas en el territorio de la virtualidad. Ayer, por caso, un usuario subió a su cuenta de Twitter una imagen de algo que descubrió en la casa más famosa junto a una sencilla pregunta y recibió cientos de respuestas disímiles. El tuitero publicó una foto en la que se veía un objeto que parecía ser un smartphone y escribió: “¿Maquillaje o celular?”.

Un usuario apodado El Laucha, un productor de contenidos que habitualmente sigue las novedades de Gran Hermano con posteos informativos y de curiosidades del reality, fue quien publicó el domingo una fotografía de lo que parece ser un mueble de la habitación de las mujeres del programa. Allí se ve, sobre ese mobilario, un objeto rectangular y plano que parece tener un cristal en la parte superior y que a primera vista es muy similar a un teléfono celular.

La pregunta de El Laucha generó todo tipo de respuestas entre sus seguidores y los fanáticos de Gran Hermano 2022 Twitter / @ElLauchaOkey

La gracia de este descubrimiento del tuitero -si fuera un celular- se encuentra en que en el programa existe una regla inquebrantable que es que los participantes tienen que estar completamente aislados del resto del mundo. Por lo tanto, cualquier dispositivo que los conecte con el afuera, como un smartphone, están absolutamente prohibidos. De ahí a que esa imagen que subió El Laucha tenga un contenido que podría develar una infracción flagrante contra el reglamento del reality.

Pero, aparentemente, el usuario que subió la imagen no estaba muy seguro de que el objeto retratado fuera un teléfono celular. Y es por ello que decidió abrir un debate entre los seguidores y puso como consigna de su posteo una interrogación con dos posibles respuestas: “¿Maquillaje o celular?”.

La respuesta más fundamentada para apoyar la teoría de que el objeto de la imagen era maquillaje vino con una foto demostrativa Twitter / @MajitoFeijoo

Las respuestas de los usuarios

A partir de allí, comenzaron a reproducirse las respuestas, y las teorías. Aunque la mayoría de los comentarios iban por la hipótesis de que no se trataba de un teléfono móvil. “Maquillaje. Es una caja de sombras”, respondió, con total seguridad la usuaria Virginia.

Otra seguidora de El Laucha llamada Majito también optó por decir que el objeto consistía en un elemento de maquillaje, y lo hizo a través de un documento fotográfico casi incontrastable. La tuitera subió una imagen de unas cajas de maquillaje con forma de dispositivos celulares de la marca de la manzanita. Para más datos, ella escribió: “No se si es (maquillaje o celular), pero hay una paleta de maquillaje de Pink 21 que tiene forma de iPhone”.

Algunos usuarios respondieron la incógnita sobre si el objeto era un celular o un maquillaje con una apelación a la lógica Twitter / @good4ubeibi

Otros usuarios, más que tratar de agudizar la vista para ver de qué objeto se trataba, apelaron a la lógica, y señalaron que, básicamente, si hubiera un celular en la casa, varios de las participantes hubieran jugado mucho mejor de lo que lo están haciendo. En especial, los tuiteros dirigieron sus dardos hacia Lucila “La Tora”, que el domingo a la noche se convirtió en la nueva eliminada del reality.

En este sentido, la usuaria Ana María, segura de que no se trataba de un celular, escribió: “No puede ser que sigan dudando. Si pudieran ver tan solo Twitter, La Tora se hubiera comportado diferente. Y ni hablar de las demás”. “Es obvio que no tienen celulares. Porque si los tuvieran no jugarían tan mal como varios lo han hecho hasta ahora... o eso creo yo”, dijo, en la misma línea, otra tuitera.

La usuaria Ana María puso a Lucila La Tora como un ejemplo de que es imposible que los participantes tengan un celular a mano Twitter / @AnaMGuimaraens

Y claro que también hubo usuarios que se volcaron por la teoría del dispositivo móvil, aunque sin dar demasiadas pruebas más allá de su intuición. “Parece celular”, dijo una usuaria. “Es un iPhone”, expresó otro. “La entrada de USB es para que se recarguen las sombras”, bromeó la tuitera Susiesdeu, segura de que el dispositivo era un smartphone.

Y también llegaron las conjeturas -siempre presentes- de quienes aportaron que alguna vez los participantes indicaron indirectamente que tenían acceso a celulares: “Maquillaje no puede ser porque una vez mire que lo tenia Maxi en la mano”, dijo Martín, y en el mismo sentido, la tuitera Carolina Angulo expresó: “No se, una vez Romina dijo: ‘Me pareció que me vibró el telefono’ y Pluto cortó”.

En la respuesta a la pregunta "¿Maquillaje o celular?" aparecieron, como es natural, también los usuarios con sus propias teorías conspirativas Twitter / @caroangulo23

Como sea, las disputas multitudinarias que se generan en redes por un simple detalle de Gran Hermano 2022 demuestran que el famoso reality está viviendo un momento de verdadero éxito y que todos tienen algo que aportar y que decir acerca de cada detalle de lo que ocurre en la más famosa de las residencias mediáticas.

