Gran Hermano, en vivo: los participantes esperan conocer a quién salvarán los líderes Marcos y Romina

16:45 | La consigna de Gran Hermano para que Romina festeje su cumpleaños

Al igual que Julieta y Alfa, la exdiputada también quiere celebrar su cumpleaños, pero para eso debe cumplir con un desafío. Durante tres días, no puede acercarse a la cocina ni tampoco limpiar, algo que suele hacer con mucha frecuencia. Además, sus compañeros juegan un rol importante para que el festejo sea posible, ya que Romina les tiene que pedir a ellos si quiere tomar o comer algo.

16:00 | La repudiable actitud de Alfa con Camila

Walter volvió a ser centro de críticas, en esta oportunidad por una repudiable actitud que tuvo con Camila. Mientras la joven vaciaba un balde en la pileta de la cocina, él se le acercó desde atrás con el torso descubierto, hasta quedar pegado a ella. “¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Alfa... ¡salí!”, exclamó ella. Él, por su parte, continuaba diciéndole cosas al oído hasta que finalizó con un “C...uda sos vos”.

La actitud de Alfa con Camila que fue repudiada en las redes

15:26 | Santiago del Moro perdió la paciencia y retó a la tribuna en vivo

“Estoy viendo que la gente de Agustín no quiere a la gente de Julieta. A mí me gusta que acá todos se respeten. La mala onda es para otro lado. Pueden hinchar por uno o por el otro, pero siempre respetándonos”, le dijo el conductor del programa a la tribuna durante la gala del miércoles. En este sentido, agregó: “Hoy no es eliminación, pero cuando la hay por ahí viene la familia y están gritando barbaridades de ellos. Para nosotros son jugadores, pero para ellos son seres humanos que quieren mucho y los lastiman”.

Tras las agresiones en la tribuna, Santiago Del Moro les llamó la atención y fue tajante (Foto: Captura de video)

15:10 | Quién quedó nominado en Gran Hermano

El miércoles tuvo lugar una nueva gala de nominación en Gran Hermano (Telefe). Julieta realizó la espontánea y le dio tres puntos a Agustín y dos a Ariel. Ambos terminaron en placa junto a Lucila, alias “La Tora” y Daniela. Uno de ellos será salvado por Marcos y Romina, los líderes de la semana, quienes tendrán que ponerse de acuerdo y elegir a quién le evitarán pasar por el teléfono.

Ariel, Agustín, Lucila y Daniela, los nuevos nominados de Gran Hermano captura de video

