Gran Hermano: Camila reveló que está interesada en Marcos y él tuvo una reacción inesperada

El clima dentro de la casa más famosa del país se va tensando a medida que pasan los días, y es que la final de Gran Hermano (Telefe) cada vez está más cerca y los participantes se enfrentan a desafíos y a obstáculos rutinarios de la convivencia que crecen con el paso del tiempo. También surgen sentimientos inesperados al compartir el día a día en aislamiento, pero, en ocasiones, pueden no ser correspondidos.

Así, Camila Lattanzio, una de las últimas concursantes en ingresar al reality, se encariñó poco a poco con Marcos Ginocchio. La oriunda de Ituzaingó le contó su interés en un ambiente que consideró de confidencialidad a Thiago y a Daniela. “Te gusta el primo”, le advirtió Medina. “Bueno, tampoco gustar. Me parece lindo. Y no sé cómo activar. Vos que sos hombre, ¿qué me recomendás?”, consultó la participante.

ARCHIVO-. Camila admitió estar interesada en Marcos dentro de la casa.

Lo que Camila pensó que quedaría en esa intimidad, fue revelado a Marcos por Romina. “Ella gusta de vos. Nos lo dijo a nosotras”, señaló la exdiputada. A lo que el salteño emitió una expresión de desagrado: “Nooo”. Además, ambos protagonizaron una peculiar escena en una de las habitaciones, en la que el joven de 22 años tuvo una respuesta que llamó la atención de las concursantes de la casa.

Así, a modo de juego, Camila le lanzó una almohada a Marcos al entrar en la pieza, pero el salteño se lo devolvió con mucha más fuerza y no solo le rozó la cara a la oriunda de Ituzaingó, sino que por poco volcó una lámpara. “Tenés problemas de agresividad”, le dijeron Daniela y Julieta, que también estaban presentes. Además, las hermanitas creyeron que Marcos se levantó para consolar a la joven, pero únicamente quería recuperar el almohadón. “¡Pasaste de largo! Creía que la ibas a consolar”, sentenciaron.

