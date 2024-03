Escuchar

Este jueves, se generó un gran revuelo en Gran Hermano por la expulsión de Isabel De Negri, una de las participantes que logró regresar a la casa más famosa del país gracias al repechaje. A horas de su salida, se dio a conocer el emotivo mensaje que le escondió Juliana “Furia” Scaglione entre sus pertenencias, dejando en evidencia la buena onda que nació entre ellas.

“Isabel, te quiero. Furia”, le escribió la participante más polémica del reality en un papel con lápiz labial, ya que dentro de la casa no está permitido usar lapiceras, porque puede atentar contra el juego de convivencia.

Tras ver aquella dedicatoria, la mujer oriunda de Punta Alta no pudo ocultar su emoción, por lo que mediante su cuenta de Instagram hizo una contundente reflexión. “Esta es la prueba más increíble de lo grande que es Furia. Esto me envió cuando hizo mi valija. Junto a Cata y Virginia... No juzguen a las personas antes de conocerlas”, sentenció, mostrando un lado muy tierno de Juliana, una de las jugadoras más cuestionadas por muchas personas, tanto dentro como fuera de la competencia.

El mensaje de Furia para Isabel que causó furor en las redes

Con respecto a esto, en el programa A la Barbarossa (Telefe) mencionaron que podría existir la posibilidad de que Juliana sea sancionada por su accionar, dado que, según las reglas del juego, está completamente prohibido escribir algo dentro de la casa y también comunicarse con el exterior de esa manera. En consecuencia, se debe esperar para ver cuál será la decisión de la producción de Gran Hermano sobre el tema.

Isabel de Negris fue expulsada de la casa de Gran Hermano

Como dieron a conocer este jueves por la noche, la decisión de expulsar a Isabel de la casa de Gran Hermano se debió a sus constantes faltas al reglamento, brindándoles a los demás participantes información sobre el exterior. “Sinceramente, no creo haber dicho nada. No se pongan mal. Yo estoy bien y no hay problema”, aseguró la hermanita momentos antes de abandonar la casa, completamente sorprendida por lo que estaba pasando.

Afectada por la situación y atónita por la noticia, Furia se acercó a ella y expresó: “Déjame abrazarte”. “No sé qué dije. Ahora me lo van a decir. Lo que dije fue sin intención. No me di cuenta”, reiteró Isabel en su despedida.

LA NACION