Gran Hermano: Lucila “La Tora” Villar quedó eliminada de nuevo y estallaron los memes

Este domingo, se celebró la gala de eliminación número 18 en Gran Hermano (Telefe) y Lucila “La Tora” Villar tuvo que abandonar la casa más famosa del país, al obtener el 56,96% de los votos del público frente a Camila Lattanzio. La placa inicial estaba compuesta, además, por Romina Uhrig, a quien salvó Marcos Ginocchio al consagrarse como líder de la semana, y Julieta Poggio, que obtuvo únicamente el 23,5% de los votos.

“Obviamente, quiero pedirle a la gente que no me vote”, expresó la oriunda de Berazategui instantes antes de que el conductor Santiago del Moro anunciara el resultado de la votación. “Este es mi sueño y me costó mucho llegar hasta acá. Todas las personas que estamos acá pasamos cosas en la vida y fuimos elegidos por algo. Creo en eso y creo que a la gente buena le pasan cosas buenas”, señaló.

ARCHIVO-. La Tora fue la última eliminada de Gran Hermano

Además, hizo referencia a la honestidad que destacó de su personalidad en su presentación en la entrada al reality: “Soy esto. Siempre jugué y fui buena persona y lo afirmo. Siempre me manejé con mi lealtad, con humildad. Nunca subestimé y siempre respeté la casa de Gran Hermano y la disfruté todos los días”, dijo, sentada al lado de su contrincante y junto al resto de sus compañeros.

Ahora, solo quedan cinco concursantes en la casa más famosa del país, que competirán por el premio final de 15 millones de pesos y una vivienda. La producción del reality no anunció una fecha específica para esta gala, pero se estimó que se celebraría el próximo 19 de marzo.

Los mejores memes de la última gala de eliminación

En tanto, los usuarios de las redes sociales, que fijaron a sus participantes favoritos, festejaron la salida de La Tora, aunque también estuvieron los que se lamentaron por ello. Otros, además, mostraron su sabor agridulce, ya que manifestaron que también querían que se fuera Lattanzio.

Los usuarios festejaron la salida de La Tora Twitter: @megordilllo

GENTE SE FUE LA TORA HOY SE FESTEJA pic.twitter.com/UYI1TGXX4c — romi. (@jomarclh) March 6, 2023

Ganó Vélez y se fue la Tora pic.twitter.com/gfC3veuubh — Franco Ramírez (@_francoramirez) March 6, 2023

Un usuario recurrió al mítico “se festeja en el Obelisco”.

@LeanLigotti Twitter: @LeanLigotti

Algunos preferirían que saliera Camila.

@cammmmm222 Twitter: @cammmmm222

Bueno ahora que se fue la tora



Romina, el proximo domingo: pic.twitter.com/wyNzhNFS9W — Emiliano ⭐️⭐️⭐️ (@emxliano) March 6, 2023

