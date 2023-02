Gran Hermano: Julieta escuchó un grito desde el exterior y el comentario del padre de Nacho desató una crisis

escuchar

Julieta Poggio está a punto de cumplir su cuarto mes de encierro en la casa de Gran Hermano (Telefe). La vida fuera del reality es una verdadera incógnita para ella y el ingreso de su hermana Camila fue la única conexión con la realidad. Lo cierto es que anhelaba la visita de su novio Lucca Bardelli, a quien extraña profundamente, como no duda en remarcar a todo momento. Lo que desconoce por completo es que el joven es constante señalado como infiel, lo que valió diversas desmentidas de su parte. Pero recientemente estas versiones llegaron hasta el interior de la casa cuando una persona gritó esta información. Y, en las últimas horas, la joven encendió todas sus alarmas.

Hace un año y medio, Julieta y Lucca comenzaron su historia de amor y ambos coincidieron que el ingreso de la joven a Gran Hermano no sería condicionante para continuar su relación. Aunque ella es constantemente vinculada con su compañero, Marcos, no duda en remarcar que su novio tiene su incondicionalidad y fidelidad. Sin embargo, los rumores en torno al novio de la participante fueron la chispa para una crisis.

Lucca Bardelli y Julieta Poggio están en pareja hace más de un año Ig / @luccabardell

Pese a negarlo, parte del público se empeña a asegurar estas versiones. Tanto es así que decidieron comunicárselo a la participante de GH a través de gritos. “Julieta... Lucca te cagó”, escuchó la influencer desde el exterior, días atrás mientras disfrutaba de la visita de su hermana. En ese entonces, fue Camila quien le llevó tranquilidad para que no creyera en estas versiones. Pero un segundo grito volvió a alterarla.

Gran Hermano: el primer grito que recibió Julieta sobre su novio

“Hoy gritaron algo. Algo de Julieta y Lucca, pero no se escuchó bien”, le comentó Rodolfo, el padre de Nacho, a la joven influencer, quien a pesar de su insistencia, no obtuvo detalles sobre lo ocurrido ya que el hombre argumentó que no pudo escuchar bien. “Seguro fue algo malo como el otro día”, expresó ella. Ante la insistencia del hombre en que haga caso omiso de los gritos, ella fue contundente: “Es difícil. Estás aislado y te vienen a gritar algo ¿Qué pensás? No van a venir a gritar una mentira, puede ser, sí. Para nosotros es muy difícil recibir esa información del afuera”.

Gran Hermano: Rodo le contó a Julieta el grito que escuchó

Más tarde, se mostró conmocionada por la información obtenida y recurrió a Romina para analizar el tema. Su amiga le insistió en que no lo tome en cuenta, debido a que se trata de una información que no saben si es cierta y solo puede hacerle mal. Cabe destacar que el tono relajado de Rodolfo para hablarle a Julieta fue orquestado por el hombre, quien previamente habló con su hijo y aseguró que difundiría lo que escuchó porque era propicio para el juego.

Gran Hermano: acusan a Rodo de jugar contra Julieta

LA NACION