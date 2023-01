Gran Hermano: la decisión de Maxi, Thiago a placa, y el sorpresivo comentario de Ariel

escuchar

Una nueva semana de Gran Hermano llega a su final. El reality atraviesa el verano y se mantiene como el gran favorito de los televidentes, mientras la casa no dejan de cocinarse nuevas estrategias, algunas traiciones y conspiraciones de todo tipo. Por ese motivo, a continuación, repasamos los momentos más importantes de los últimos días en el programa.

El primo, en la mira de Camila

A lo largo de las semanas iniciales en la casa, y como no podía ser de otra manera, el amor empezó a surgir. Algunos hermanitos y hermanitas dieron inicio al juego de la seducción, y así fue como Tini y Maxi y Alexis y Coti comenzaron sus respectivos noviazgos. Por su parte, Marcos parecía más que interesado en Julieta, y aunque ella tenía un novio afuera del reality, no parecía rechazar de forma contundente al “primo”. Pero a la larga eso no avanzó, el ida y vuelta entre ambos se desinfló y nunca estuvieron cerca de un beso. Desde hace tiempo, cada uno hace su vida. Y quizá por ver a Marcos tan solo es que Camila empezó a mirarlo con otros ojos.

La participante, que ingresó en la casa hace pocas semanas, se acercó al “primo” quizá por cuestiones del juego, quizá por amistad (eso no lo sabemos). Lo cierto es que no tardó en “pegar onda” con él. En estos días quedó en claro que Camila tiene ganas de convertir esa amistad en algo más. La hermanita confesó en una charla entre amigas, que le gusta Marcos, pero que no se anima a avanzar. No sabe cómo tirarle onda, no quiere exponerse siendo muy frontal, y le teme a la idea de sufrir un rechazo. Por ese motivo, su plan es ir paso a paso, tantear el terreno de forma sobria, en busca de ese posible guiño que le permita revelar su atracción por él. Pero al menos de momento, Marcos no muestra casi nada de interés mientras Camila no deja de mirarlo con ojos de enamorada, a toda hora y en todo momento.

El fallido de Ariel: ¿acting o estrategia?

Ariel parece consolidarse adentro de la casa. Aunque mantiene una relación de muchísima tensión con Alfa, permanece adentro del juego sin establecer alianzas claras o estrategias visibles. El parrillero procura no discutir, le habla muchísimo a las cámaras (y a los espejos) y el resto de los jugadores lo perciben como alguien solitario (aunque puede que esa sea su estrategia, justamente). En el marco de una charla con Maxi, Ariel dijo algo que no debía decir, aunque queda la duda si fue un accidente o filtró información a propósito.

Mientras ambos estaban en la cocina, el cordobés hacía un recuento de un momento en el que Thiago lo había votado a él, dentro de una semana especialmente difícil. Frente a eso, Ariel respondió: “Pero si Thiago lo nominó al Cone”. Maxi no salía de su sorpresa al recibir información que desconocía, mientras que el parrillero, con cara de sorprendido, se lamentaba por haber ventilado ese dato. Solo Ariel sabe si fue accidente o no, pero a Maxi obtener esa información le cambió el mapa del juego, y pocos días más tarde, encaró a Thiago para preguntarle si era cierto. Entre risas, el joven participante le mintió y le dijo que no votó al Cone en esa oportunidad, pero Maxi ya sabía que eso no era cierto. Y esa situación tuvo su corolario.

Thiago a la placa (y Nacho salvado)

En algunas oportunidades, Thiago había dicho que quería ir a placa porque quería probar si era alguien fuerte en el afuera. Algunos escuchaban esos comentarios con escepticismo, pero otros pensaron que sí, que ya era momento de nominar a Thiago, que está muy lejos de ser un habitué en las placas. Aunque en la casa lo perciben como alguien fuerte, eso jamás fue confirmado por la votación del público. Es más: su seguidilla de victorias como líder de la semana lo mantuvieron alejado de las nominaciones. Pero todo eso cambió el miércoles. Luego de recibir numerosos votos, finalmente Thiago podría ser eliminado. Si bien es cierto que podría estar a salvo, teniendo en cuenta que Camila y Agustín no parecen ser grandes favoritos del público, en Gran Hermano todo puede suceder. Hasta el recuento de votos, Thiago no tiene garantías de permanecer en la casa.

La contracara de Thiago en placa fue la decisión de Maxi de salvar a Nacho. El joven cordobés se consolidó como el líder de la semana, y por ese motivo tenía la posibilidad de salvar a uno de los hermanitos en placa. Si bien su amistad con Thiago podía inclinar la balanza, Maxi se decantó por Nacho en una decisión que no solo lo confirma como su gran aliado, sino que también marca la espinosa situación de Thiago en la casa.

Romina y un estallido de risa

Esta fue una semana muy tranquila para Romina, una de las participantes más queridas dentro y fuera de la casa. Más allá de una sincera charla con Ariel, en la que ambos intentaron establecer una tregua luego de una discusión, la jugadora pasó los últimos días charlando y dedicándose a limpiar la casa (una tarea que injustamente, pareciera recaer casi exclusivamente en ella). Pero hubo un momento de una carcajada espontánea, cuando Romina vio el modo en el que Camila inflaba el globo. Lejos de ser discreta, la participante se entregó con mucha energía a la prueba semanal, y sus llamativos movimientos hicieron que Romina estallara de risa, y la mostrara como no se la había visto antes en el reality.

