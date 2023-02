Gran Hermano: quién es Fabián Herrera, el sobrino de Romina que desconcertó a todos

escuchar

A casi cuatro meses de juego, los participantes de Gran Hermano (Telefe) recibieron la sorpresa que más esperaban: la visita de familiares. Abrazos, llantos y alegría fueron los sentimientos que afloraron entre los concursantes, pero el caso de Romina fue la excepción, ya que se mostró decepcionada porque la visita que recibió no fue de sus tres hijas, como especulaba. Por lo contrario, ingresó Fabián Herrera, su sobrino.

“Ay Fabi, hola. ¿No dejaron entrar a las nenas?”, fueron las primeras palabras de Romina al ver que su sobrino era la visita adjudicada para ella. El joven, entre la emoción por entrar y enfrentar la tristeza de su tía, se limitó a indicar que las tres niñas la ven frecuentemente por la televisión, lo que no fue suficiente para la triste madre. Para salir de aquella incómoda situación, los demás participantes saludaron a Fabián con gran emoción.

Romina junto a Fabián Herrera tras su ingreso a Gran Hermano

Fabián Herrera tiene 22 años y decidió tomarse vacaciones en el trabajo para poder ingresar a la casa de Gran Hermano y apoyar a su tía. Actualmente, es martillero público y empleado de la Municipalidad de Moreno y no dudó en aceptar la propuesta de la producción del reality para ser parte del mismo por unos días, aunque no fue recibido como esperaba. El joven intentó mostrarse alegre y con el paso de los minutos su tía asimiló la noticia y cambió su postura, aunque el pedido de ver a sus hijas no cesa.

Herrera es uno de los familiares de Romina que la apoyó desde afuera de la casa frente a las cámaras, ante el ingreso de su tía al reality, mientras que el resto de sus familiares mantiene un bajo perfil. Por este motivo, su figura es un tanto conocida en los medios y en las redes sociales, donde realiza una fuerte campaña de apoyo a la exdiputada en el camino a la final. Pero la felicidad que él demostró y el poco interés de la participante no pasó desapercibido para el resto de los jugadores, que se lo tomaron con humor.

“Yo dije: ‘Romi no lo conoce, Juli no lo conoce ni yo lo conozco. ¿Entonces quién es?’”, expresó entre risas Nacho, en diálogo con Marcos, Julieta, Camila y La Tora, quienes no aguantaron las carcajadas cuando imitó la cara de sorpresa de Fabián por la desilusión que mostró la exdiputada. El momento humorístico despertó a la protagonista de la secuencia, que se mostró alegre al mismo tiempo que pidió que no hagan más bromas.

LA NACION