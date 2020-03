Green Day: el punk no murió, pero se amolda a la época,Grabaciones

Alejandro Lingenti SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de marzo de 2020

La salida del nuevo disco de Green Day estuvo cruzada por las polémicas. En principio, por el título: el original es el que aparece en la tapa ( Father of All Motherfuckers ), pero tanto en la página oficial de la banda como en las plataformas de streaming aparece sorpresivamente mutilado el "Motherfucker", lo que generó la protesta en redes sociales de muchos de sus fans. Y también por "Oh Yeah!", la canción que incluye un fragmento de "Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah)" de Joan Jett. El asunto es que el tema original en realidad no pertenece a Jett sino a Gary Glitter, preso en Londres dese 2015 por una acusación de abuso sexual a tres niñas y que ahora cobra por regalías. Aun así, la cita no fue la más oportuna. Green Day aclaró que donará los beneficios de "Oh Yeah!" a las asociaciones benéficas International Justice Mission (IJM) y RAINN. Para sumarle todavía más carga simbólica, el pequeño unicornio punk (con cresta roja y todo) que aparece en la portada arroja fuego por la boca, como una especie de mini-dragón psicodélico. Pero ese fuego no tiene los colores habituales, sino los de la bandera LGTBI+. Más allá de todo el fárrago de información previa, lo nuevo de esta obstinada banda de California suena contundente y eficaz. Armstrong mantiene la puntería para las buenas melodías y los riffs adhesivos, sabe cómo echar mano a la mejor tradición del glam ("Graffitia") e incluso ofrece su propia versión del rock and roll clásico ("Stab You in the Heart"), incorporando con destreza a su abanico de citas el sagrado coro beatle. El carismático líder, cerebro y alma del grupo, he tenido la fortaleza suficiente para doblegar a sus propios demonios internos (sobre todo su afición por el alcohol). Y al mismo tiempo pudo conservar la entereza necesaria para no dejar que el proyecto se oxide como una antigualla. De alguna manera, Green Daypretende preservar ese lugar: el humor general de estas canciones está teñido por una corrección política bien alineada con el espíritu de esta época. Lo que resulta más interesante, sin embargo, es la energía juvenil que denotan temas como "Meet Me On The Roof" y "I Was a Teenage Teenager", cuando Billie Joe invita a una agitada fiesta imaginaria a viejos y nuevos amigos (The Kinks, Big Star, Jack White, The Black Keys) y todo nos resulta tan familiar como entrañable.

Nuestra opinión: bueno.