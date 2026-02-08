A qué hora es el show de Green Day en el Super Bowl de California previo al halftime de Bad Bunny
El trío liderado por Billie Joe Armstrong abre la jornada con un set en vivo como parte de la ceremonia por los 60 años del máximo evento de la NFL
- 2 minutos de lectura'
La NFL confirmó que Green Day será el número central del pregame show del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, como antesala del medio tiempo que encabezará Bad Bunny. La banda saldrá al escenario durante la ceremonia de apertura del partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots, programada para las 3:00 p.m. hora del Pacífico (6:00 p.m. del Este y 20:00 en la Argentina), es decir, unas tres horas antes del inicio del show de medio tiempo del puertorriqueño.
El rol de Green Day en la apertura del Super Bowl LX
Según el anuncio oficial de la NFL, el trío liderado por Billie Joe Armstrong abrirá la jornada con un set en vivo que formará parte de la ceremonia por los 60 años del Super Bowl, en la que se rendirá tributo a los MVP de todas las ediciones anteriores.
La actuación se emitirá en EE.UU. en el mismo bloque televisivo previo al partido, por NBC, Telemundo, Peacock y Universo, y funcionará como puntapié musical del evento, antes del himno nacional, “America the Beautiful” y “Lift Every Voice and Sing”, que estarán a cargo de otros artistas invitados.
Cómo se conecta el show de Green Day con el halftime de Bad Bunny
Con un kickoff previsto para las 6:30 p.m. ET (3:30 p.m. PT, 20:30 de la Argentina), el concierto de Green Day se ubicará en el tramo fuerte de la previa, cuando el estadio ya esté prácticamente lleno y millones de televidentes sigan la cuenta regresiva hacia el inicio del juego.
Luego llegarán los himnos y, ya en el entretiempo, el turno de Bad Bunny con un espectáculo mayoritariamente en español que promete ser uno de los momentos más comentados de la noche, en una combinación inédita de rock de Green Day y cultura latina del boricua en el mismo Super Bowl.
