Valentina Cervantes contó cómo se dio su reconciliación con Enzo Fernández

Este miércoles, las cámaras de LAM (América TV) encontraron a Valentina Cervantes, la actual pareja de Enzo Fernández, en un exclusivo desfile y le consultaron cómo fue su reconciliación con el jugador de Chelsea después de tres meses distanciados.

“Tuvimos nuestras charlas, también fuimos a acomodarnos y dejar todo bien para poder seguir con la familia, y obvio con la pareja. Siempre lo digo, si no hubiera amor hoy no podría estar con Enzo. Y por suerte sé que eso es lo que sobra y yo también por eso accedí a darle una segunda oportunidad”, explicó la influencer, agradecida por el apoyo en redes sociales con respecto a su reconciliación.

Con relación a por qué decidió darle una nueva chance al exjugador de River Plate, que fue quien le planteó en un principio “darse un tiempo” y protagonizó distintas versiones de supuestos affaires, la joven de 25 años afirmó: “Soy de dar segundas oportunidades y si es mi familia más todavía”.

Valu Cervantes fue quien confirmó la reconciliación con una fotografía familiar en un avión privado (Foto: Instagram @valucervantes)

Quien habría tomado la iniciativa de charlar sobre el tema fue el propio Enzo Fernández, muy arrepentido. “Fue una charla íntima que tuvimos nosotros y creo que también quedó en evidencia que se extrañó todo... la familia, la pareja, el estar acompañado. No es lo mismo y más estando afuera”

Fue entonces que Pepe Ochoa le consultó: “¿Te sorprendió que te pidiera volver?“. A lo que Cervantes remarcó: “No me sorprendió porque lo conozco cómo es y sé los valores que tiene también él. Pero, sinceramente, yo no había ido (a Inglaterra) con ninguna expectativa de volver, porque estábamos separados y el vínculo solo era para que pudiera ver a mis hijos. Eso yo lo dije desde el día uno, que no los iba a separar a mis hijos del papá pase lo que pase. Y dicho y hecho así fue”.

Para cerrar, Ángel de Brito quiso saber si se habían blanqueado mutuamente lo que hicieron con otras personas en los meses que estuvieron separados. Entre risas, Valentina contestó: “No, viste que en esos terrenos es mejor no entrar. Aparte si él estaba soltero, no le puedo recriminar nada”.

LA NACION