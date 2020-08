El conductor se enojó con Recondo por su opinión sobre la marcha del pasado lunes Crédito: America TV

La grieta política llegó a la mesa de Polémica en el bar. El conductor Mariano Iúdica y el periodista Gastón Recondo protagonizaron un duro cruce a raíz del banderazo del 17A y los dichos de actores argentinos sobre Luis Brandoni.

El conductor comenzó reflexionando sobre los extremos peligrosos a los que llegó la división ideológica de la sociedad. "Es increíble, todos se toman las cosas a modo personal. Es un jardín de infantes. Yo dije hace unos días que un gran amigo, que es un hermano de mi vida, está luchando por el coronavirus y me salieron a decir que era mentira. Hemos llegado niveles de locura", sostuvo Iúdica.

A continuación, y en relación a la convocatoria de la última marcha, Recondo apuntó a los actores argentinos. "Hay actores que lo critican por un cuestión ideológica y se tienen que lavar la boca antes de hablar de Luis Brandoni", expresó. Rápidamente, el conductor retrucó: "Citó a una marcha en plena pandemia a contagiarse en la calle, Gastón".

El periodista, enojado, le respondió que la mayoría de la gente fue en auto y que no convocó a nadie para contagiarse. "No fue la mayoría en auto, no digas eso Gas. ¿No tenés amigos infectados?", inquirió Iúdica. "La gente ya sabe lo que tiene que hacer para cuidarse, pasaron cinco meses", lanzó Recondo.

Furioso, el conductor gritó: "El 24 de marzo no se hizo gente, el 24 de marzo. A ver si lo entendemos". Luciana Salazar, intentando encontrar un punto medio, planteó: "¿No se podría haber organizado un cacerolazo desde los balcones como ya se hizo?".

Recondo aseguró que los parques y centros comerciales del conurbano bonaerense se ven atiborrados de gente, lo que le sirvió a Iúdica para cerrar la discusión. "Entonces, te das cuenta que no sabemos lo que hacemos cinco meses después", dijo, y agregó: "Si te cuidan gritás por la libertad, y si no hubiese pasado que te cuiden estarían gritando que nos dejaron morir a todos. Tendríamos que estar celebrando que el país está en el mapa de la vacuna. No hay nada que nos venga bien", cerró el conductor.