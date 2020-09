Gabriel Corrado y Gustavo Bermúdez en los años 90. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2020 • 18:32

Jey Mammón entrevistó en su ciclo Estelita en casa al actor Gabriel Corrado, y le preguntó por una supuesta rivalidad con otro intérprete con quien competía en el rubro "galán" en los años '90.

"¿Cómo te llevás con Gustavo Bermúdez?, porque para mi siempre fueron como un River-Boca. Siento que se cagarían a piñas si se cruzan", le confesó Estelita a Corrado, quien no negó la pica.

"No, no no. Nos podríamos haber cagado a piñas en su momento", contestó el actor con una carcajada.

"Nos hemos cruzado muy poco en los estudios de Teleinde cuando yo grababa con Andrea (del Boca), él había terminado de grabar dos novelas o tres. Yo empecé a trabajar con ella cuando volví de España, que empecé a hacer 'Perla negra'", recordó el actor.

"Y después nos hemos cruzado varias veces y todo bien. Pero es verdad, es cierto que había mucha competencia", se sinceró Corrado, quien estuvo trabajando en la tercera temporada de la serie de producción británica Riviera, junto a los actores Julia Stars y Rupert Graves.

La última vez que se vio a Gustavo Bermúdez en la pantalla chica argentina fue en la novela Somos familia, de Telefe. Después, tuvo una participación en El Host, conducido por Adrián Suar.

El capo de Polka lo tenía en carpeta para protagonizar una comedia que se emitiría por la plataforma Disney+, aunque no se sabe que será de ese proyecto por la difícil situación de la productora.