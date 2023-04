Guillermina Valdes respondió al filoso comentario de Cande Tinelli sobre sus hijos: “Una lástima”

escuchar

Tras un mes de silencio, luego de un cruce mediático con Candelaria Tinelli, Guillermina Valdes reapareció ante las cámaras y, con una gran sonrisa, disparó una serie de declaraciones para dejar en claro su postura frente a algunos temas que la involucran, como el rumor que la vincula con Santiago Maratea. En este contexto, no pasó por alto las acusaciones en contra de sus hijos, que fueron catalogados como “ingratos” por la relación que mantuvieron con Marcelo Tinelli.

Las últimas semanas no fueron tranquilas en la vida de Guillermina Valdes, quien fue protagonista de rumores de romance con Santiago Maratea y el arquero de Boca Javier García, con quienes se mostró en distintos momentos en las calles porteñas. Asimismo, se enfrentó a diversas acusaciones de Cande Tinelli, quien indicó que la ruptura amorosa entre la modelo y su padre fue beneficiosa para él, ya que no veía bien. Además, apuntó contra los hijos de ella al señalar que no fueron agradecidos con el conductor, que les brindó mucho, durante casi una década.

Guillermina y Santiago fueron captados juntos (Foto redes sociales)

En su momento, Valdes se ocupó en aclarar las polémicas que se centraron en ella, y optó negar amoríos y enfrentamientos. Pero ahora, fue captada por las cámaras de Socios del Espectáculo (eltrece) y, si bien se mostró sonriente, disparó contra todos, al mismo momento que buscaba escapar de la exposición. En primer lugar, indicó que su estado civil es “soltera” y que si bien con Santiago Maratea solo salió a comer por un vínculo de amistad que mantienen, admitió que con el arquero de Boca sí tuvo un encuentro, pero que no prosperó.

En cuanto a su vínculo con el clan Tinelli remarcó que con el conductor tiene una muy buena relación tras la separación, y que se están preparando para el cumpleaños de su hijo en común, Lorenzo. A pesar de esta buena onda, no descarta que pronto atraviese una mudanza, ya que comparten edificio, aunque viven en departamentos separados. “Alguno de los dos se va a mover, o no, no sabemos. Por ahora, quizá sea yo”, señaló.

Guillermina Valdés habló de Cande Tinelli

A pesar de compartir espacios en común, Guillermina indicó que no ve mucho a su expareja porque sería un tanto “toxico”, pero no dudó en responder que lo nota muy bien. Tras ser consultada sobre las recientes declaraciones de Candelaria, quien indicó que estaba más “liberado”, en un claro dardo hacia ella por la relación que mantuvieron. “Debe ser así, que se yo. Está bueno, es la mirada de su hija y es válida”, aseguró.

En la misma línea, la modelo respondió a las acusaciones de la cantante, que dijo que sus hermanos y los hijos de la modelo no eran cercanos, a pesar de haber compartido casi una década de familia ensamblada.

El clan Tinelli a pleno en el evento de Madness Clothing: Guillermina Valdéz y Juana, Cande y Mica Tinelli. OHLALÁ!

“Una lástima. Mis hijos quieren mucho a los hijos de Marce, pero bueno, ya está. Siempre acepté lo que hubo y siempre fue lindo. Yo lo sentí así”, contradijo a la artista y dio por finalizado el tema.

Tal como ella mismo indicó, toda la familia se reunirá en el cumpleaños de Lorenzo, el próximo 18 de abril, y allí las dos mujeres se encontrarán cara a cara tras el tenso ida y vuelta mediático que protagonizaron. Por su parte, el conductor decidió no hacer referencia a este cruce y mostrarse enfocado en su nuevo rol como gerente artístico del canal América, así como planear su inminente regreso a la televisión.

LA NACION