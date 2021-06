Guillermo Coppola habló de las secuelas del coronavirus: “Necesito oxígeno de por vida”

Guillermo Coppola habló este domingo sobre las secuelas que le dejó el coronavirus en su cuerpo. El exrepresentante de Diego Maradona dio positivo en enero pasado y logró superar la enfermedad. Sin embargo, en marzo, le detectaron una afección respiratoria por la que terminó internado en terapia intensiva.

En diálogo con Ivanna Viale, la hija de Mauro Viale, que tras la muerte de su padre lo reemplazó en El Giglico (Radio Rivadavia), contó que está “metiéndole mucha garra a un temita pulmonar” que le apareció casi dos meses después del covid.

“El 3 de enero me detectaron el virus, me dieron el alta el 15. Pero el 13 de marzo me interné con un temita respiratorio. Estuve en terapia un par de días, grave. Y salí con oxígeno, con el que actualmente todavía estoy”, indicó “Guillote”, de 72 años, quien continúa haciendo radio de lunes a viernes en el programa que Guido Kaczka tiene en La 100, pero sale al aire desde la casa.

Guillermo Coppola apodó "Chirolita" a su mochila de oxígeno Instagram: @guillermocoppola

El empresario explicó que el 12 de marzo fue el cumpleaños de su pareja y a la noche comenzó a sentir que le faltaba el aire. Por eso, al día siguiente se acercó al Sanatorio Finochietto, en la ciudad de Buenos Aires, para consultar. “Me hicieron una tomografía y tenía los pulmones cristalizados. Estuve dos días grave con asistencia respiratoria, con riesgo de vida”, detalló.

“Cuando salí y los médicos me dijeron: ‘Vas a tener que usar oxígeno de por vida’”, reveló. Y agregó que ahora tiene a “Chirolita”, una mochila con un aparato que le provee oxígeno, que debe llevar consigo siempre.

Coppola admitió que recuperarse es su “prioridad uno” por lo que está trabajando dos horas diarias con un kinesiólogo, de lunes a sábado. “Mejoré notablemente”, señaló.

En torno a esta mejoría, contó una experiencia que lo hizo emocionar hasta las lágrimas. “Fui a la ducha y, como me sentía bien, no me di cuenta que no puse el oxígeno. La emoción me llevó hasta las lágrimas, porque me permitió bañarme”, contó Guillermo sobre ese episodio que le dio un indicio de que está mejorando.

Sin embargo, aún hay momentos en los que debe contar con esta asistencia respiratoria. “Me doy cuenta que un poquitito me agito, aunque ahora puedo hacer cosas que antes no”, resaltó el panelista radial.

Cómo se contagió Covid

“Yo me equivoqué el 31 de diciembre”, asumió el empresario antes de comenzar a contar en qué situación se contagió coronavirus. Coppola aseguró que, a causa de la pandemia, en todo 2020 no salió “ni al balcón”.

“Pero el 31 de diciembre las hijas, los amigos, la nieta… Me dijeron ‘es fin de año’”, señaló y detalló que celebraron en una carpa montada en Mar del Plata, al aire libre, a ocho metros del mar. “El brindis, te saludás, te das un beso, te abrazás, te tomás una copita”, enumeró sobre los momentos en los que entiende que no se cuidó y pudo contraer el virus.

“En enero volví, me tomé la fiebre y tenía 37,8. Fui al centro Rossi, me hicieron el test y di Covid positivo”, indicó.

Guillermo aseguró que la enfermedad la pasó “muy bien”. Y reflexionó: “Mucha gente lo pasó muy mal, peor que uno, algunos ya no están”. En este sentido, destacó la importancia de cuidarse: “Uno dice a mí no me va a pasar”, sostuvo.

En ese momento, el exrepresentante de jugadores hizo mención a la muerte de Mauro Viale y señaló que, para él, “el destino lo tenemos marcado”. En este sentido, le destacó a Ivanna que su papá practicaba “un cuidado extremo”.

Luego, indicó la necesidad de trabajar en la prevención, pero también de analizar la recuperación postcovid. “Hay veces que te afecta el pulmón, el corazón, no se sabe mucho”, indicó.

Coppola se vacunó en La Rural cuando llegó su turno, con la primera dosis de Sputnik V. “Tengo anticuerpos, me hice análisis hace unos días”, contó.

LA NACION