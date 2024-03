Escuchar

Este miércoles, Marixa Balli aseguró que Guillermo Coppola la llamó por teléfono y le pidió disculpas tras el cruce que ambos protagonizaron el martes en el estudio de LAM (América TV). En medio del revuelo que generó el estreno de la serie homónima del exrepresentante de Diego Maradona y tras su visita al programa que conduce Ángel de Brito, en donde recordó el accidente que sufrió con María Fernanda Callejón 30 años atrás, la angelita confirmó que el mediático reconoció su equivocación.

Todo comenzó cuando Coppola mencionó su relación con Callejón y el accidente automovilístico que tuvieron juntos. En ese momento, dijo que ella salió ilesa del siniestro y se pudo ir a su hogar, información con la que Marixa disintió.

“Le tuve que dar de comer y limpiarla cuando hacía sus necesidades en el Hospital Italiano”, dijo Balli. “En la casa”, mencionó él. “No, Guillermo. Vos no fuiste al Italiano. Cuello ortopédico, huevo acá (se señaló la cabeza) y enyesada, le tuve que dar de comer y limpiarla”, explicó la bailarina.

Lo cierto es que, tras el ida y vuelta polémico, esta mañana Guillermo llamó a Marixa y le pidió disculpas. En diálogo con de Brito, la angelita describió: “Me dijo que me quería pedir perdón, porque me había dicho cosas que no quería decir, que lo había sorprendido de mí después de tantos años que me conoce”.

Y agregó: “Le dije: ‘Te reitero, yo solo conté y solo dije lo que me contó una amiga en el hospital en las horas que estuve con ella -que fueron mucha -. No fue un golpecito, fue un accidente. La verdad es que durante 30 años creí lo que me dijo ella’ (...) Hice el comentario, porque pensé que estaba todo asumido y a él le afectó”.

Es por eso que Balli aseguró que le pediría perdón en televisión a él si ella se había equivocado: “Ya lo aclaramos, vos me pediste disculpas y si yo me equivoqué, te pido disculpas”. “Eso sí, después le dije: ‘Lo que me dijiste mirándome a los ojos, que yo estaba haciendo una ficción de lo que estaba comentando, lo que había sucedido en el Hospital Italiano, me pareció muy agresivo, porque yo no miento’. Después él me dijo: ‘No, si yo sé que Fernanda estuvo internada’“, contó.

Luego de ese relato, Marixa remarcó que la buena relación con Guillermo aún continúa, pero que María Fernanda no la llamó porque “es orgullosa”. Incluso, ante la duda de sus compañeras de panel, afirmó que hace años que no se habla con ella, en especial porque “es de alejarse”.

La palabra de Sandra Callejón, hermana de María Fernanda, que confirma la versión de Marixa Balli

Este miércoles en Intrusos (América TV), Sandra, hermana de María Fernanda Callejón, se refirió al cruce de Guillermo Coppola con Marixa Balli y dio su punto de vista del hecho que generó un revuelo mediático. “Él nunca abandonó a mi hermana”, sostuvo.

“Es verdad que le pedí en un momento a Marixa que la cuidara (...) Pero Coppola nunca abandonó a mi hermana. Yo lo hablé con Marixa. Ella contó la experiencia que tuvo en ese momento, en el que tenía que hacer un montón de trámites y ella se ocupó. En realidad, los dos tienen razón, lo que pasa es que no se dan cuenta del tiempo (...) Ninguno de los dos se equivocó, tienen razón, cada uno contó lo que le pasó en ese momento. Guillermo estaba muy golpeado, Fernanda se preocupó más por él porque estaba ensangrentado… Pero nunca la abandonó, ni nunca nos abandonó como familia”, explicó.