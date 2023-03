Habló Julieta Blesa, la mujer trans que participó en la cámara oculta a Marcelo Corazza en 2002

escuchar

Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición de Gran Hermano (Telefe), en 2001, fue detenido este lunes acusado de “corrupción de menores”, en medio de un operativo de la División de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, en su casa de San Fernando (Tigre). En medio del escándalo, Julieta Biesa, la mujer trans que participó en la cámara oculta que Intrusos (América TV) le hizo al “hermanito” en 2002, habló públicamente y se mostró arrepentida.

En 2002, un año después de que Corazza ganara la primera edición de Gran Hermano, el programa de Intrusos en el Espectáculo, a cargo de Jorge Rial, le preparó una cámara oculta. Un gesto que generó una gran polémica en aquel momento y le valió el rechazo del público y los participantes, ya que se trató de una propuesta sexual por parte de un joven hacia el ahora acusado, ante la cual se mostró receptivo. Con esto, habrían buscado hacer públicas las elecciones sexuales de esta persona, las cuales forman parte de su intimidad, ya que se trataba de una relación consentida con un mayor de edad. Posteriormente, el conductor debió arrepentirse públicamente.

Un sentimiento al que se adhirió Julieta Biesa, la joven trans que participó en la organización de este material fílmico. En diálogo con LAM (América TV), contó cómo fue el episodio. “Tenía 18 o 19 años. Fue todo un poco raro. Era chica, conocí a Marcelo por un chat y tuvimos una relación. Hablamos un montón de tiempo, pegamos buena onda y decidimos conocernos. En aquel entonces, yo no era una chica trans”, explicó.

Biesa relató que tuvieron un primer encuentro previo a la realización de la cámara oculta. “Él me pasó a buscar y fuimos a pasear en su auto. Era la primera vez que tuvimos un encuentro físico, completamente consensuado, luego de las charlas. Después, desapareció, hizo bomba de humo, de todas partes”, señaló.

A su vez, compartió un crudo mensaje a través de su cuenta de Instagram: “Hay un juez llamado tiempo, que pone a todos en su lugar”.

Julieta Biesa: “Fue un error”

La joven detalló que, en el momento en el que conoció a Marcelo Corazza, vivía en una pensión junto a un amigo. “Le conté todo y él envió un mensaje a Intrusos. Así empezó todo el lío de la cámara oculta”, advirtió. Y siguió: “Después, reconocí que fue un error, el comportarme así y no pensar las cosas antes de hacerlas”.

Biesa aseguró que no recibió dinero por participar en la cámara oculta: “Tuve un par de canjes: me llevaron a la peluquería y me dieron el pasaje de colectivo para volver a mi ciudad”. Y se retractó sobre lo sucedido: “Me arrepentí. Estuve en un reality después y me hicieron una entrevista, en la que este tema salió a la luz y fue bastante fuerte para mí. Era algo que estaba oculto y aproveché ese momento, sin saber toda esta situación que está pasando ahora, para pedir disculpas a Marcelo al aire. Después, quedó todo ahí”.

Corazza se alejó de las cámaras luego del episodio. “Pasé por un mal momento y tuve claro que no quería estar delante de una cámara para nada y que no era mi meta en la vida”, apuntó en aquel momento. El acusado fue detenido este lunes por “corrupción de menores” en medio de una investigación policial.

