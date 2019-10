Habló el novio de Sol Pérez: "Hace cuatro años que la vengo remando"

Sol Pérez oficializó su romance con Guido Mazzoni. Crédito: Instagram

Hasta hace pocos meses, Sol Pérez aseguraba que con los hombres no tenía éxito. La modelo y conductora transitaba una etapa en la que no estaba abierta al amor. Pero los vientos parecen haber cambiado junto con la llegada de Guido Mazzoni a su vida.

El domingo pasado, Ángel de Brito contó que los habían visto yendo a votar juntos. Minutos después, ella misma subió una foto del empresario a sus redes, confirmando que se encuentran en pleno enamoramiento.

Mazzoni, protagonista en las últimas historias de Pérez. Crédito: Instagram

Como si no fuera suficiente, el flamante novio salió al aire en Tarde pero temprano, el programa que ella conduce por Net TV.

"Hace cuatro años que la vengo remando con Sol", confesó el dueño de una cadena de gimnasios dedicados al crossfit. "La veía hablando del clima y decía, 'esta chica va a explotar en algún momento, estaría buenísimo entrenarla'. Le empecé a escribir para entrenar y ella contestaba. Yo decía, 'qué buena onda que contesta'", contó, sobre los inicios de su relación.

Cuando le preguntaron si en ese momento ya le gustaba la ex chica del clima, contestó: "El que dice que no le gusta, miente. Me gustaba pero sin conocerla. Después cuando entró al Bailando dije 'acá la perdí'".

Y siguió: "No me imaginaba yo con una persona así, con la exposición que tiene. Pensé, 'qué divertido salir con Sol Pérez'. No pensé que me iba a pasar lo que me pasó, creo que estoy enamorado mal".

Ahí, Laura Ubfal le consultó al hombre de 36 años si sería factible verlos el año que viene en el Bailando por un Sueño pero Mazzoni fue tajante: "No hay posibilidad".