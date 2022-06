HBO Max canceló una exitosa serie tras dos temporadas y sus protagonistas le piden a Netflix que la salve

Los protagonistas de una exitosa serie de HBO Max que fue cancelada lanzaron una campaña para que alguna otra plataforma de streaming retome la historia y continúe con las grabaciones. Con el objetivo de encontrar “un nuevo hogar” para el programa, los actores de Raised by Wolves, se volcaron a las redes sociales para pedir la ayuda de los seguidores.

La serie fue aclamada por el público y por los críticos Coco Van Oppens

La serie fue creada por Aaron Guzikowski, producida y parcialmente dirigida por Ridley Scott, y fue estrenada en la Argentina en julio del año pasado. La trama de ciencia ficción tiene el trasfondo de una guerra religiosa que destruyó a la Tierra, y dos androides exploran un mundo extraño y hostil en el que intentan reiniciar al género humano.

Las dos primeras temporadas fueron aclamadas por el público y recibieron críticas positivas de los expertos, pero el buen recibimiento no fue suficiente para salvar la serie, que por el momento no contará con una tercera entrega. Si bien desde la empresa de contenidos no explicaron los motivos para ponerle fin a la serie, según informó el sitio especializado Bolavip, fue la unión entre Warner Bros. y Discovery la que determinó la decisión.

El pedido de su protagonista

A través de un hilo de Twitter, Abubakar Salim, el protagonista de la serie, confirmó su cancelación: “No es sorprendente, especialmente después de las noticias de las fusiones y lo que está sucediendo en Warner, que muchos programas no están terminando sus historias”. A su vez, hizo un “pedido a la acción”, en el que solicitó ayuda a sus seguidores.

El actor siguió: “La razón por la que no se ha anunciado la cancelación es porque todavía existe la posibilidad de que la historia continúe y termine en un nuevo hogar. Aquí es donde todos ustedes entran”. Según explicó, los creativos del programa estaban presionando para que la serie continúe en otras plataformas de streaming.

EL pedido de Abubakar Salim en Twitter Twitter @Abzybabzy

Salim se mostró esperanzado ante la solicitud: “No se puede negar que estamos en un momento en el que el poder de la voz de una comunidad puede generar cambios. Ha habido muchos casos en los que hemos sido testigos colectivos en los que esto ha sucedido, como The Expanse, Top Boy, Synder...”.

A la campaña también se sumaron sus compañeros de trabajo Winta McGrath y Niamh Algar, quienes a través de Twitter solicitaron que el público tuiteara hashtags específicos para que la serie se renovara y arrobara a las empresas Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV.

La campaña le pide ayuda a Netflix para que la serie continúe

Asimismo, los seguidores de la serie crearon una página especial para unificar la campaña. Según explican allí, el sitio fue creado por “un equipo dedicado a ayudar a salvar el espectáculo de ciencia ficción más exclusivo y original que existe”. “Estamos formados por fanáticos de todo el mundo y profesionales de la industria que se unen para ayudar a encontrar un nuevo hogar para esta increíble serie”, aclaran en la página.

A su vez, dan indicaciones sobre cuándo tuitear y qué palabras utilizar. Incluso, linkean los enlaces para ponerse en contacto directamente con las plataformas de streaming Netflix, Apple TV, Paramount+ y YouTube TV y hacer el pedido.