19 de octubre de 2020 • 11:41

Desde que se asumió su rol de coequiper de Guido Kaczka en Bienvenidos a bordo, Hernán Drago no deja de cautivar a sus seguidores con sus anécdotas. En esta oportunidad, el modelo confesó cuál fue el lugar más extraño en el que mantuvo un encuentro íntimo.

"El lugar más cómodo para tener sexo es una cama king size y el más incómodo, entiendo, porque no pasé por esa experiencia, pero sí tengo amigos que lo intentaron, que es más fantasía que otra cosa me decían, es en el mar", comenzó Drago en diálogo con Mitre Live.

"Se tiene que estar con el agua hasta el cuello para que nadie vea, pero se supone que se dan cuenta. Vienen las olas, te pegan. Es más la sensación de lo loco de estar haciendo eso ahí pero no se disfruta. Es más incómodo que la mierda", reflexionó el modelo. Y agregó: "Tuve un amigo que lo intentó tres veces y las tres veces fueron fallidas".

Y a la hora de hablar de su propia experiencia, confesó: "El lugar más exótico a la hora del sexo fue en las cercanías de un mar pero atrás de un médano. No fue en el médano que es 100% arena. Había una zona en donde el médano se junta con el bosque y una mezcla de pasto y árboles. No es en la arena revolcándote y terminás hecho una milanesa. No era en ese contexto".

Si bien no detalló con quién compartió ese momento ni cuándo sucedió, aclaró: "No fue lo que la gente está pensando. No se llegó a concretar el 100% por la incomodidad. Mi incomodidad pasaba por lo mental. Me divierte un poco, pero no me parece que te tengas que exponer a semejante riesgo". Y sobre la posibilidad de volver a hacerlo, respondió, divertido: "Nunca digas nunca".

La situación amorosa de Hernán Drago es un gran enigma. Luego de su separación con Bárbara Cudich, se vinculó al modelo con Alejandra Maglietti, pero él nunca confirmó nada de forma segura.