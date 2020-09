Hernán Drago: tras el resultado positivo de su hisopado, estallaron las redes

Después de que se confirmara el diagnóstico del modelo, que participa del ciclo Bienvenidos a bordo junto a Guido Kaczka, los usuarios colmaron las redes sociales con comentarios humorísticos y memes Crédito: Instagram

Días atrás, cuando Guido Kaczka confirmó que su test de coronavirus había dado positivo, uno de las mayores dudas de los fanáticos de Bienvenidos a bordo tenía que ver con el estado de salud de Hernán Drago, quien acompaña al conductor en el ciclo televisivo.

Este jueves, Drago confirmó que el resultado de su hisopado también fue positivo. "Soy Covid positivo, estoy asintomático. Me hice el hisopado ayer a la tarde y hace una hora me llamaron de la producción de Bienvenido a bordo y me pasaron el resultado", contó.

La noticia sobre la salud del modelo, que ya tiene una gran cantidad de admiradores, no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde los usuarios publicaron distintos comentarios y memes.

"¿Hernán Drago con coronavirus? Esto ya es personal", escribió una usuaria en su cuenta de Twitter, mientras otro añadió: "¿Hernán Drago dio positivo de Covid? No sé, estaba perdido en sus ojos".

"Te metiste con Hernán Drago maldito coronavirus", completó otro, a la vez que un usuario publicó: "Hernán Drago dio postivo a Covid-19. Es el primer caso confirmado en un ser de otro mundo".

El modelo detalló que se siente bien y que está en su casa, completamente aislado. Y es que, pese a estar separado desde hace algunos meses, Drago convive bajo el mismo techo con su ex, Bárbara Cudich, debido a las circunstancias impuestas por la pandemia de coronavirus. Ambos son padres de Luka y Lola. "En estos días, por precaución, no vi a mis hijos", aclaró.

"La última vez que salí de casa fue el viernes de la semana pasada. Bueno, solo salí ayer para hacerme el hisopado y volví a casa enseguida", explicó Drago. "No tuve contacto con nadie y no volví a salir porque solamente iba a grabar el programa y volvía. Teníamos la próxima grabación el martes pasado y se suspendió por el resultado positivo de Guido".

En tanto, en diálogo con LA NACION, ayer sostuvo: "Ya llevo guardado en casa seis días y hoy mismo saqué un turno para el viernes de la semana que viene para hacerme un nuevo hisopado. Eso es lo que tengo para contar. No quiero llevar intranquilidad a nadie. De verdad me siento bien", finalizó.