La impactante confesión de Hernán Drago: "Quiero morir joven"

El modelo conversó con Alejandro Fantino sobre su futuro y sorprendió con sus declaraciones. "Me quiero ir con 50, 52 pirulos", aseguró

El modelo Hernán Drago, ya recuperado de coronavirus, habló con Alejandro Fantino en su programa de las tardes en América TV sobre sus deseos y planes para el futuro, cuando ya esté alejado de la ciudad y la televisión. En ese sentido, el conductor le preguntó por unas cabañas que Drago tiene en la Patagonia.

"Es un emprendimiento de por vida para mí. Es mi lugar en el mundo, en Bariloche, donde aspiro a irme a vivir en un futuro ya cercano, en dentro de 6, 7 años", aseguró el modelo, que acompaña a Guido Kaczka en Bienvenidos a bordo. Y agregó: "Le hago mucho caso a lo que me pasa, y cuando lo que me pasa es tan de raíz, tan natural, no me dejo invadir por propuestas televisivas que me demanden tanto como para no poder ir a mi lugar en el mundo".

Además, Drago le contó a Fantino que "se enamoró" de Bariloche en su viaje de egresados y describió su cabaña: "En el cerro Otto, es la última, allá bien arriba, tiene una vista soñada". Luego, expresó un deseo que sorprendió a todos en el estudio: "Tengo muy en claro que quiero ir a morir allá. Cuando me preguntan si nací ahí les digo que yo nací en el lugar equivocado pero voy a morir en el correcto. En ese sentido, armo una vida para que eso suceda".

Y continuó hablando sobre su proyección: "Quiero morir joven, me quiero ir con 50, 52 pirulos, para pasar mis 20 años de plenitud. Yo quiero ir a disfrutar, empecé a trabajar de chico, me pudo retirar de joven". En ese momento, Fantino intervino: "Tuviste un lapsus freudiano, 'me quiero morir joven', lo tomo como matar una parte de tu carrera, no sé si te querés morir joven, querés empezar una nueva vida", acotó.

Drago le dio la razón: "Eso es lo que me permite cumplir mi sueño, mi sueño no es trabajar en la televisión, es mi profesión, pero tiene su fecha de vencimiento", concluyó.