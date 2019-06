Hollywood se adapta y cambia al ritmo del #MeToo

Bryan Singer, acusado de abuso, fue despedido de un film y reemplazado por una directora

24 de junio de 2019

Los cambios en Hollywood no son inmediatos ni tienen la velocidad que le reclaman las iniciativas como # MeToo y Time's Up, pero ocurren. Se acaba de anunciar que Bryan Singer, el director de Los sospechosos de siempre y X-Men que había sido despedido de Bohemian Rhapsody luego de que se conocieron acusaciones de abuso y acoso sexual en su contra, ya no será el realizador del promocionado y postergado proyecto de llevar el cómic Red Sonja de regreso a la pantalla grande. En su lugar fue contratada Jill Soloway, creadora, directora de la serie Transparent y activista por los derechos de la comunidad Lbgtq, que ganó protagonismo cuando cerró su discurso en los premios Emmy al grito de "Abajo el patriarcado".

Ahora, Soloway se suma al largo recorrido del personaje que forma parte del universo tanto literario como cinematográfico de Conan, el bárbaro y en que 1985 interpretó Brigitte Nielsen en la película Guerrero rojo, junto a Arnold Schwarzenegger.

Hace unos meses parecía que el nuevo intento de llevar la historia de la guerrera a la pantalla grande nunca llegaría a concretarse. Ya en 2008, a pesar de haber anunciado el proyecto en Comic-Con Robert Rodriguez, no consiguió los inversionistas que necesitaba para que Rose McGowan, su entonces novia y una de las denunciantes de Harvey Weinstein, la interpretara en cine. Y una nueva oportunidad parecía diluirse en los últimos tiempos cuando los productores del film insistían en mantener a Singer en su puesto. Una decisión que generó críticas y finalmente derivó en la contratación de Soloway.