De Gran Hermano a Hollywood: Julieta Poggio se lució en la premier de una película con un vestido de Vero de la Canal

Desde su paso por Gran Hermano, Julieta Poggio logró consolidarse como una de las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo argentino. Su carisma y presencia la llevaron a participar en distintos proyectos artísticos, mientras que su gran popularidad en redes sociales la convirtió en una de las figuras más buscadas por las marcas. Ahora, la joven dio un paso más en su carrera y cumplió uno de sus sueños más grandes: fue invitada a un importante evento cinematográfico en Hollywood.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a más de tres millones de seguidores, la actriz y bailarina compartió su emoción al revelar que fue invitada a la avant premiere de la película A pesar de ti. El film está protagonizado por los reconocidos actores estadounidenses Mckenna Grace y Mason Thames, y el evento tuvo lugar en el prestigioso teatro The Sherry Lansing, una exclusiva sala dentro de los estudios Paramount Pictures.

Julieta Poggio asistió a la avant premiere de la película A pesar de ti (Captura: Instagram @poggiojulieta)

“Y un día llegué a Hollywood. Fui invitada por @paramountpicturesarg a la premiere de #ApesarDeTiPelicula y todo fue un sueño”, escribió Julieta Poggio en su publicación, acompañada por una portada que capturó todas las miradas. En la imagen, se la ve a la artista luciendo un deslumbrante vestido verde con escote corazón y corte sirena, una creación de la reconocida diseñadora Verónica de la Canal, que completó con un maquillaje y peinado sobrios que resaltaron su elegancia.

Julieta Poggio reveló su emoción tras ser invitada a un importante evento cinematográfico en Hollywood

Además, la ex Gran Hermano compartió su emoción por haber vivido una experiencia tan significativa en su carrera. “Gracias vida y universo por darme estas increíbles oportunidades”, expresó conmovida, reflejando la gratitud y la alegría que siente por haber podido representar a la Argentina en un evento de tal magnitud.

Julieta Poggio compartió todos los detalles de su viaje a Hollywood (Foto: Instagram @poggiojulieta)

Aunque su viaje tuvo como principal motivo una invitación laboral, Julieta Poggio aprovechó la oportunidad para disfrutar de algunos de los lugares más emblemáticos de California. Entre los momentos más destacados de su visita, compartió una postal icónica junto al famoso cartel de Hollywood, posando desde un auto descapotable blanco con asientos rojos, una imagen que se convirtió en uno de los recuerdos más comentados de su paso por Estados Unidos.

Del paseo de la fama a días de playa: así disfrutó Poggio su viaje en Estados Unidos (Foto: Instagram @poggiojulieta)

Durante su estadía en Los Ángeles, la actriz también recorrió el célebre Paseo de la Fama. Allí, al encontrarse con la estrella dedicada a Britney Spears —una de las figuras pop que marcaron su adolescencia—, no dudó en detenerse para tomar una foto, dejando en claro su admiración por la artista estadounidense.

Las redes estallaron con las publicaciones de la influencer en Hollywood (Foto: Instagram @poggiojulieta)

Además, Julieta aprovechó el clima cálido para relajarse en la playa, donde posó con un traje de baño negro de dos piezas, gorra y lentes rectangulares. En otro de sus paseos, se la vio sonriente frente a una gran rueda de la fortuna, luciendo una remera alusiva a Los Ángeles y una minifalda gris con volados, completando así una serie de postales que reflejan la mezcla de trabajo, estilo y disfrute que caracterizó su viaje.

De Gran Hermano a Hollywood: el increíble crecimiento de Julieta Poggio

Desde su salida de Gran Hermano, Poggio se ganó su lugar en el mundo del espectáculo (Foto: Instagram @poggiojulieta)

Desde su participación en Gran Hermano 2022, Julieta Poggio no dejó de crecer y consolidarse como una de las figuras más queridas y versátiles del espectáculo argentino. Dentro del reality se ganó el cariño del público y alcanzó el tercer puesto, pero su verdadero salto llegó después de salir de la casa, cuando comenzó a trabajar de manera ininterrumpida en distintos proyectos que la posicionaron como una artista integral.

Julieta Poggio se destacó en varios trabajos relacionados con el mundo artístico Gerardo Viercovich - LA NACION

En el último tiempo, la joven brilló en los shows de Fuerza Bruta y Patito Feo, y demostró que su talento se expande mucho más allá de la televisión. Además, lanzó su propia marca de maquillaje, SoCute by Juli Poggio, y sorprendió al anunciar un nuevo desafío con la apertura de una cafetería llamada Raíza by JuliPo. Sin dudas, cada paso que da confirma su crecimiento profesional y la gran conexión que mantiene con su público.

Julieta Poggio mostró el logo de su cafetería en Pilar (Foto: Historias de Instagram @julipoggio)

El anuncio de este nuevo proyecto lo hizo durante el programa Rumis, del streaming Somos La Casa, donde comparte espacio con Lizardo Ponce, Lola Latorre, Selena Mosca, Sebastián Manzoni y Manuel Dons. “Mis papás van a abrir un vivero por la zona de Pilar, ahora que se mudaron por allá. Va a ser un vivero boutique, no mayorista sino más ‘conchetito’. Dentro del vivero yo voy a ser socia de mis papás y voy a poner un cafecito”, contó entusiasmada. Con una actitud emprendedora, Julieta dejó en claro que sigue apostando a nuevos desafíos y que su camino en el mundo artístico y empresarial recién comienza.