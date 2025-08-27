LA NACION

La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez

Pese a que mantienen su vida privada en un total hermetismo, trascendieron imágenes donde se ve a la extenista otra vez embarazada

Photo © 2025 Luis Fernandez/The Grosby Group PREMIUM EXCLUSIVE Miami, Junio 24, 2025 Former tennis star Anna Kournikova was spotted shopping at a Publix market in Miami with her three children. The 43-year-old kept it casual for the family outing but couldn’t avoid sparking speculation, as rumors swirl that she may be expecting her fourth child with longtime partner Enrique Iglesias. While there’s no official confirmation, Anna appeared radiant and relaxed as she navigated the store with her kids, fueling growing buzz about a possible new addition to their family.**** La exestrella del tenis Anna Kournikova fue vista haciendo compras en un supermercado Publix en Miami acompañada de sus tres hijos. A sus 43 años, la deportista optó por un look casual para la salida familiar, aunque no logró evitar desatar rumores sobre un posible cuarto embarazo con su pareja de toda la vida, Enrique Iglesias. Sin confirmación oficial hasta el momento, Anna se mostró radiante y relajada mientras recorría los pasillos del supermercado, lo que ha intensificado las especulaciones sobre la llegada de un nuevo miembro a la familia.Luis Fernandez/The Grosby Group

Ya no pueden ocultarlo: pese a que mantienen su vida privada bajo un total hermetismo y son muy pocos los detalles que se conocen sobre su historia de amor, trascendió que Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convertirán en padres por cuarta vez.

Los rumores sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia comenzaron a circular hace un par de meses. Incluso, a finales de junio trascendieron unas imágenes de Kournikova radiante y relajada en el estacionamiento de un supermercado con un look informal: un buzo oversize, pantalones y zapatillas. En ese momento varios medios se preguntaron por su estado.

En junio, en medio de los rumores de embarazo, Kournikova se dejó ver radiante y relajada mientras hacía las compras familiares con la compañía de sus tres hijos
Ahora, la noticia fue confirmada gracias a una fotografía que publicó la revista HOLA de forma exclusiva en donde se ve a la deportista embarazada junto con sus tres hijos camino al colegio, en Miami. “Ambos están muy ilusionados con volver a ser padres y lo serán a finales de este año“, confirmó una fuente cercana a la pareja a la publicación.

Una vida lejos de los flashes

Desde que se conocieron, Iglesias y Kournikova decidieron mantener su relación -y su familia- lo más lejos posible del ojo mediático. La pareja, que vive en Miami, evita mostrarse en público y siempre puso el foco y la energía en el crecimiento y el bienestar de sus hijos.

Según indicó a la revista People a principios de este año una fuente cercana a ambos, el cantante y la extenista y modelo se sienten felices y satisfechos criando a sus hijos lejos de la constante atención mediática y han logrado construir una vida tranquila sin la frecuente intrusión de fotógrafos. “A ambos les encanta ser padres y pasar tiempo con sus hijos. No hay otra pareja de Miami que cuide más de su intimidad que ellos”, expresó la fuente.

La familia completa de Anna Kournikova y Enrique Iglesias (Crédito: Instagram/@enriqueiglesias)
A sus 43 años, Kournikova fue vista públicamente por primera vez en dos años a finales del pasado enero en una silla de ruedas. La misma fuente explicó que las lesiones derivadas de su carrera profesional en el tenis, que la llevaron a retirarse a los 21 años, siguen afectándola. “Ha tenido fuertes dolores durante años debido a su carrera en el tenis y su entrenamiento tan riguroso”, señaló.

En cuanto a su vida después de la alta competición, Kournikova describió sus primeros años fuera del deporte como una etapa de búsqueda espiritual. En su tiempo en Miami, invierte parte de sus días en largos paseos por la playa y en realizar actividad física.

La clave para una relación duradera

"Escape", el video de Enrique Iglesias donde aparece Anna Kournikova. En esa grabación se vieron por primera vez
La relación de Iglesias y Kournikova comenzó en 2001 cuando se conocieron en el set del video musical de la canción “Escape” del cantante. La confirmación oficial de la pareja llegó en los MTV Awards del año siguiente, donde estuvieron juntos y se mostraron públicamente.

En una entrevista de 2023 con People, Iglesias recordó cómo aquella grabación cambió su vida para siempre. “Nos entendimos desde el principio, a pesar de que veníamos de mundos diferentes. Esa comprensión mutua nos ayudó mucho”, comentó el hijo de Julio Iglesias sobre Kournikova.

El músico y la exmodelo de origen ruso tienen tres hijos: los gemelos Lucy y Nicholas, nacidos en diciembre de 2017, y la pequeña María, nacida en febrero de 2020. Si bien ambos han optado por mantener su vida familiar lejos del centro de atención, de vez en cuando comparten momentos especiales a través de las redes sociales.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova saliendo de un restaurante en Los Ángeles, en julio de 2016 (Crédito: Cordon Press)
En la misma entrevista de hace dos años, Iglesias rompió el silencio acerca de su relación con Kournikova, poniendo fin al hermetismo que supo mantener durante años a la hora de hablar de su vida privada. Fue la primera vez en mucho tiempo que se expresó abiertamente de su familia, destacando cómo la vida juntos ha sido un viaje de crecimiento mutuo.

Uno de los factores que Iglesias señaló como clave para que su relación perdurara durante más de dos décadas fue el hecho de que ambos crecieron juntos bajo similares presiones. Aunque provenientes de mundos diferentes, vivieron en constante exposición desde el inicio de sus carreras. “Cuando nos conocimos, aunque ella venía del mundo del deporte, en cierto modo, nos entendimos. Ella sabía cómo era mi mundo. Yo sabía cómo era el suyo. Así que ese entendimiento ayudó mucho”, explicó el cantante de 49 años.

