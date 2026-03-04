¿Bad Bunny y la FIFA? Lo que se sabe del show musical que abrirá el Mundial 2026 de México y EE.UU.
La Copa del Mundo prepara la organización del show durante la ceremonia de apertura en el estadio Azteca
De cara al comienzo del Mundial 2026, la FIFA prepara la ceremonia de apertura que se llevará a cabo en México y representará la inauguración de la Copa del Mundo con Norteamérica como sede. En medio de las especulaciones y tras la participación de Bad Bunny en el Super Bowl LX, todavía no hay confirmación oficial sobre qué artistas participarán.
Ceremonia de apertura del Mundial 2026: cuándo será y antecedentes
De acuerdo con el fixture oficial y lo que presenta la FIFA en su sitio web, la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo se realiza antes del primer partido, que protagonizan México y Sudáfrica en el estadio Azteca.
El encuentro que dará el puntapié inicial está programado para el 11 de junio. Por lo tanto, el evento de apertura será el mismo día, minutos antes del encuentro.
Hasta el momento, no se conoció qué artistas formarán parte. En el Mundial 2022 en Qatar, Jung-Kook, miembro por aquel entonces de la banda surcoreana BTS, fue el intérprete elegido por la FIFA.
Ese día, el surcoreano interpretó “Dreamers”, canción publicada horas antes por el comienzo de la Copa del Mundo, junto al cantante local Fahad Al-Kubaisi.
Por su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl y el hecho de que la ceremonia se realizará en un país latinoamericano, en redes sociales se observaron especulaciones y deseos de que Bad Bunny haga su presentación en la apertura de la cita mundialista.
Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna información oficial por parte de las autoridades.
El Mundial 2026 será el primero con un show de medio tiempo en la final
La Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá será la primera que tenga un espectáculo en el entretiempo del partido definitorio. Al estilo de Super Bowl, se desplegará una gran puesta en escena y artistas participarán de un show.
Según presentó Global Citizen, organización que está a cargo de la realización del evento, aún no se conoce quiénes formarán parte. Sin embargo, sí se reveló que Chris Martin, cantante de Coldplay, participará en la producción.
La agrupación ya llevó a cabo la organización del show de medio tiempo en la final del Mundial de Clubes 2025. En aquel entonces, J Balvin, Doja Cat y Tems fueron las figuras elegidas para el espectáculo musical.
Los nombres elegidos por la FIFA para el sorteo del Mundial 2026
Aunque todavía no se conocen las figuras designadas para la ceremonia de apertura, se puede tomar como antecedente la elección de la FIFA para el sorteo de los grupos de la Copa del Mundo 2026.
La ceremonia se realizó el 5 de diciembre de 2025 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. y contó con la presencia de Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger y Robbie Williams. Además, el sorteo estuvo a cargo de Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramírez.
A pesar de que existe la posibilidad de que ninguno de esos nombres repita su participación, el perfil de los artistas elegidos puede dar un anticipo de la idea de la FIFA para la inauguración del Mundial 2026.
