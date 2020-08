Florencia Bertotti cambió su look y emocionó a los fans por su parecido con el estilo de Floricienta Crédito: Archivo

20 de agosto de 2020 • 08:59

Desde que Telefe anunció que iba a volver a emitir Floricienta, los fans no ocultaron su alegría, especialmente después de que Cris Morena e Isabel Macedo confirmaran la fecha hace apenas algunos días atrás. Después de la noticia, Florencia Bertotti mostró un cambio de look y los usuarios se emocionaron por el recuerdo de la serie.

La actriz, que desde hace años mantiene su cabello rubio, pasó por la peluquería y cambió radicalmente su imagen. En esta oportunidad, eligió un color castaño más oscuro y un largo flequillo hacia el costado, al igual que el recordado personaje de la ficción juvenil.

"Marroncito", escribió Bertotti al pie de la foto donde mostró su nuevo look, sonriente. En esa misma imagen, contó algunos detalles de cómo fue su paso por la peluquería. "@cristianreystyle [el peluquero] mezcló como siete colores y todas sus técnicas para que quede natural y con luz y yo le digo... 'me gusta este marrón'. Creo que me odia", relató, divertida.

Después de compartir la foto, los usuarios repararon rápidamente sobre el parecido del cambio de pelo con el que llevaba el exitoso personaje que encarnó Bertotti. "Volvió el color de Floricienta", escribió una usuaria. "Solo faltan los bucles", agregó otra.

Tal fue la adhesión de los usuarios de las redes sociales que la foto cosechó más de 112.000 me gusta en la cuenta oficial de Instagram de la actriz, que tiene más de 1,4 millones de personas en esa plataforma.

El recordado ciclo creado por Cris Morena fue uno de los hits durante los años de su transmisión original, entre 2004 y 2005. Protagonizada por Florencia Bertotti, Isabel Macedo, Lali Espósito, Bejamín Rojas y Juan Gil Navarro, la tira juvenil fue otro de los enormes éxitos de la productora, y por ese motivo su regreso a la pantalla chica es muy esperado.

Para anunciar la fecha y horario del estreno, Cris Morena charló con Isabel Macedo en un vivo realizado a través de Instagram. En la charla que duró media hora, ambas confirmaron que el próximo 24 de agosto, a las 18.00 comenzará la repetición de Floricienta.

A raíz de esta ficción, años después se generó una fuerte polémica cuando Cris Morena inició acciones legales contra Bertotti por el parecido entre la ficción que produjo con su entonces marido, Guido Kaczka, Niní, con Floricienta. Pasaron varios años de este pleito y, con el tiempo, ambas consiguieron dejar atrás las rispideces.