Inés Estévez y Fabián Vena se mostraron juntos en el cumpleaños de su hija Vida

En el marco del cumpleaños número 13 de Vida, una de las hijas de ambos, Inés Estévez y Fabián Vera dejaron atrás las asperezas que mantuvieron hace algunos meses y se mostraron juntos como familia. En la celebración también estuvo presente Paula Morales, que se había visto involucrada en la polémica.

El conflicto se había dado a mediados del 2021, luego de mucho tiempo de rumores de mala relación entre ambos padres y de Estévez con Morales, actual pareja del actor. En ese contexto, un seguidor le consultó a la actriz en Instagram cómo era su relación con la hija de Víctor Hugo Morales. “Prácticamente no nos conocemos. Es una pena. Me encantaría compartir aspectos de la crianza. A veces las cosas se dan como se dan y me limito a aceptarlas”, respondió.

A partir de allí, se dio un ida y vuelta mediático con declaraciones cruzadas en la que los tres participaron. Por ese motivo, sorprendió para bien verlos juntos en esta ocasión.

La publicación de Inés Estévez por el cumpleaños de su hija Captura

A través de su cuenta, Estévez compartió imágenes del cumpleaños de su hija. Una de las fotos los muestra a los tres junto a la cumpleañera, unidos y lejos del conflicto. Además, también estuvieron presentes en la fiesta Benicio y Valentino, hijos de Morales. En el pie de la publicación, la actriz hizo referencia a esto y expresó el amor por su hija. “Tu capacidad de amar. De iluminar. De unir. El mejor de todos los festejos de cumpleaños hasta ahora. Por muchos más, Vida linda. Todxs juntxs. Gracias”, escribió.

El conflicto entre Inés Estévez, Fabián Vena y Paula Morales

Luego de la mencionada respuesta de la actriz, llegaron las respuestas de la pareja, aunque no fueron directamente dirigidas contra ella. El primero en hablar fue el actor, que apuntó contra A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco, por “dar información falsa” y cuestionamientos a su rol como padre. “Toda información que emitieron acerca de mi rol como padre y de nuestra vida en familia es absolutamente falsa”, reza el comienzo de un comunicado que compartió públicamente.

Luego, mencionó que el acuerdo de tenencia con Estévez fue dictaminado por un juez y que establece una distribución equitativa del tiempo que cada uno pasa con sus hijas: “No solo significa que viven exactamente la misma cantidad de tiempo con uno y con otro, sino que nos da la garantía también de cada uno de nosotros pueda estar atento y de forma directa al cuidado, a la educación y al bienestar de ellas”.

Por su parte, Morales se expresó luego de estas palabras y apoyó fuertemente a su pareja. “Celebro que por fin Fabián haya hablado. Varias veces le han sugerido que fuera por la vía legal. Su bajo perfil y respeto por sus hijas hizo que tuviera que soportar durante años mentiras, descalificaciones y cuestionamientos en el que es su mejor rol: el de padre”, escribió entre otras cosas en un posteo de Instagram. Afortunadamente, las aguas se calmaron y ahora las familias comparten los eventos importantes sin problemas.