Mercedes Funes le dedicó un emotivo mensaje a Lolo, el hijo de su marido Cecilio Flematti: “Un tipo increíble”

Mercedes Funes sorprendió este fin de semana a sus seguidores en Instagram al postear un emotivo mensaje que le dedicó a Lolo, el hijo de su marido Cecilio Flematti, quien se fue a vivir solo. La actriz, que protagoniza el éxito de Me duele esa mujer en la calle Corrientes, dejó en claro que pese a no tener un vínculo de sangre, logró construir una relación de amor y respeto con el heredero de su marido.

La historia de amor de Funes y Flematti nació luego de que ella participó de un ciclo de entrevistas que estaba a cargo de quien hoy es su esposo. A partir de allí, lentamente se fue gestado un vínculo que persiste y que se coronó con su casamiento en octubre de 2019. En ese contexto, la artista hizo propia a la familia del periodista y hasta entabló una buena relación con la madre de sus hijos. Esto quedó reflejado en su último posteo, con sus sentidas palabras para Lolo.

“Y llega el día en el que los hijos buscan su camino. Él no es mi hijo biológico. Pero en mi corazón lo es. Él tiene una madre hermosa y un padre hermoso. Y tan hermosos son que me permiten sentir con todo mi ser que es mi hijo del corazón”, comienza el texto que la actriz compartió en su cuenta de Instagram, que acompañó con una foto de los tres.

En esa misma línea, recordó que apenas se conocieron ella sufrió una infección en el riñón y que su pareja decidió que Lolo se quedara en su casa para cuidarla. A pesar de que todavía no habían construido un vínculo, el adolescente se ocupó de que estuviera bien y pudiera recuperarse: “Ese hijo adolescente se encontró con la nueva novia de su padre, metida en su casa, enferma y en cama… y la cuidó llevándole sopa, tecitos y amor”, reveló.

El sentido posteo de Mercedes Funes Captura

Y continuó describiendo al hijo de Flematti: “Es que así es Lolo. Un tipo increíble. Que en estos años creció con un resplandecer que maravilla. Responsable. Bueno. Honesto. Atento. Orgulloso de ser”. Además, aseguró que los recibió a ella y a su padre “para brindar” con “su casita bellísima”.

Sobre el final del texto, felicitó a Lolo y a sus padres y se mostró muy contenta por el importante paso que dio el joven en su vida: “Queríamos retratar este momento. Su momento”.

Como era de esperarse, el posteo tuvo mucha repercusión, al punto que superó los 7000 likes, con más de 140 comentarios, la mayoría de seguidores de Mercedes que felicitaron a Lolo y a la actriz por la familia que formó. El más destacado fue el del propio hijo de Flematti, que devolvió el gesto de cariño de forma contundente. “Te quiero muchísimo”, le escribió.

Por su parte, “Meme” también recibió mensajes de apoyo de sus amigos famosos, entre ellos, Diego Topa, Eleonora Wexler, Paola Krum, Corina Fiorillo y Adriana Salonia.

Este domingo, Mercedes fue entrevistada por Pablo Montagna en su programa radial Pasa Montgana y habló de su decisión de no tener hijos propios. “Tome la decisión de abrazar este momento personal y no ser madre”, señaló. En este sentido, aclaró: “Ser madre hoy sería una alegría y un padecimiento, y hoy no lo elijo”.

Mercedes Funes en su debut en la obra Me Duele una Mujer junto a Carlos Portaluppi y Nicolás Cabré Gerardo Viercovich - LA NACION

Funes se refirió a los mandatos que pesan sobre las mujeres en esta sociedad, como “que si no sos madre es como que nunca te recibiste de mujer”. Y afirmó: “No es obligatorio pasar por todas las instancias que te dicen que uno tiene que vivir”.

Sin embargo, Mercedes recordó que en el pasado sí le hubiera gustado tener un hijo, pero que no se dio. “Quise ser madre y no sucedió, por eso aprendí que uno no no tiene todo lo que desea en la vida”, sostuvo.

En una entrevista que le concedió a LA NACION, también había dejado en claro que ya cerró esa puerta: “En mi caso sentí que no lo iba a poder vivir con plenitud, que me hubiera gustado en otro momento de la vida que no fue”.