Internaron a Juan Darthés en Brasil

El actor se encuentra en un sanatorio en la ciudad de San Pablo, donde reside

La noticia impactó. " Juan Darthés está internado en un sanatorio de San Pablo, Brasil", contaron en Pamela a la tarde, por América. Su abogado, Fernando Burlando explicó que padecía un cuadro vinculado a un órgano vital y por eso hizo una consulta y quedó internado. "No fue un infarto, pero sentía un fuerte dolor y malestares. Entiendo que tiene que ver con su cuadro emocional pero está sufriendo dolores en todo su cuerpo. Juan está pasando por un momento muy crítico, que le genera una gran angustia, depresión. Tiene ataques de pánico. En esta situación, un dolor puede ser una realidad o una sobre intención, justamente por lo que está viviendo. Hay que esperar y ver qué dicen los profesionales".

Burlando contó que el actor está acompañado por un amigo, porque su familia se encuentra en Buenos Aires. "La familia lo contiene en todo momento. Probablemente estén viajando en las próximas horas. No es fácil para nadie, pero están presentes y unidos".

Con respecto al viaje relámpago que hizo Darthés a nuestro país, quien permaneció durante una semana en Rosario, dijo: "Tenía programado estar unos días nada más. Por otra parte, no se sintió cómodo y se volvió. Es una campaña de escrache permanente y no era la mejor situación para él ni para nadie".

El periodista Carlos Monti quiso saber qué pasará con la audiencia que tienen este jueves 4 de julio, por la demanda que le inició Darthés a Anita Co por calumnias e injurias. "Se hace como cualquier otra audiencia. Esperemos que Juan pueda superar este momento. En su vida se suceden situaciones de estas características de manera permanente. Si pudiera, lo iría a buscar en helicóptero. Y si no se hará por video conferencia, si Juan está bien de salud. No vamos a desestimar la causa, de ninguna manera", cerró el abogado del actor.