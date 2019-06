A una semana de su llegada a la Argentina, Juan Darthés volvió a Brasil

El actor, quien enfrenta una denuncia por violación y acusaciones de acoso y abuso sexual, regresó a San Pablo, tras su polémica vuelta a la Argentina Crédito: Twitter Ángel De Brito

Juan Darthés volvió a Brasil, tras haber llegado a la Argentina el domingo pasado. El actor fue visto anoche en el aeropuerto de Ezeiza, y el periodista Ángel De Brito compartió en su cuenta de Twitter algunas imágenes del momento previo al vuelo que lo llevó de regreso a San Pablo, ciudad de la que es oriundo y donde se encuentra viviendo con su familia desde hace 6 meses. En diálogo con LA NACION, su abogado, Fernando Burlando, confirmó la vuelta de Darthés a Brasil.

La semana pasada, Burlando le comunicó a este medio que el retorno a la Argentina del actor denunciado por Thelma Fardin"no obedece a un motivo" específico. A los pocos días de su regreso, llegó también la polémica. Un grupo de mujeres se concentró en el centro de Rosario para repudiar a Darthés, quien se habría instalado en la ciudad santafesina, más precisamente en un country ubicado en las afueras.

Juan Darthés estuvo solo una semana en el país

Por otro lado, su llegada al país se produjo en medio de fuertes testimonios brindados por colegas como Claribel Medina y Romina Gaetani. La primera aseguró que el actor "tiene un problema con las mujeres" y que "no sabe por dónde le pasa, pero no es un buen compañero de trabajo en general, en mis dos experiencias con él". En el caso de Gaetani, quien fue su coequiper en Soy gitano y Simona, la actriz declaró que Darthés "se pasó de la raya" cuando grababan la primera ficción. "No salí a hablar en su momento porque no podía por muchos factores que no puedo decir ahora", informó.

Por otro lado, en el plano legal, el 6 de junio el actor no se presentó a la audiencia de conciliación con motivo de la demanda que él mismo le inició a Anita Coacci por calumnias e injurias, luego de que la actriz y cantante lo acusara de acoso sexual. Juan Alberto Tiberio, abogado de Darthés en esa causa, presentó un documento pidiendo una prórroga de la audiencia. Los motivos informados estaban vinculados al estado de salud del actor. "[Presenta] un gran sufrimiento psíquico al recordar situaciones vividas por él y su familia", alegaron.

En diciembre del año pasado, Fardin lo denunció por violación en la justicia nicaragüense, tras lo cual el actor se instaló en San Pablo.

