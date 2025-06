Qué fue de la vida de los protagonistas de Los Goonies, a 40 años del estreno

Hace cuarenta años, en 1985, un grupo de jóvenes conquistó al mundo del cine con una aventura inolvidable: lanzarse a la búsqueda del tesoro de Willy el Tuerto para evitar que sus familias perdieran sus hogares en el barrio de Goon Docks, en Astoria, Oregón. Los Goonies, con su mezcla de humor, emoción y espíritu de amistad, se convirtió en un clásico que marcó a generaciones enteras y que todavía hoy son un fenómeno cultural. Cuatro décadas después de su estreno, muchos se preguntan qué fue de la vida de sus entrañables protagonistas.

Producida por Steven Spielberg y dirigida por Richard Donner, Los Goonies logró capturar como pocas veces el espíritu de aventura y la rebeldía adolescente propia de la Generación X. Con el paso del tiempo, el film mantuvo una base de fanáticos leales que lo convirtieron en una obra de culto, al punto que en 2023 Warner Bros. decidió reestrenarla en el marco de su centenario. Su vigencia permanece intacta: inspira productos coleccionables, convenciones temáticas y múltiples guiños en la cultura pop actual.

Un clásico de los ‘80 que todavía conquista a nuevas generaciones

Qué fue de la vida de los actores principales de Los Goonies

Algunos de los protagonistas de Los Goonies lograron consolidarse como figuras reconocidas en la industria del cine y la televisión, mientras que otros optaron por caminos más alejados de los reflectores. Cuatro décadas después del estreno, sus vidas tomaron rumbos diversos: entre carreras exitosas, cambios de profesión y apariciones ocasionales en eventos nostálgicos, así están hoy quienes le dieron vida a los personajes de esta icónica aventura:

Ke Huy Quan

Ganó un Oscar tras décadas lejos de Hollywood

Ke Huy Quan, quien interpretó a Data, se alejó de la actuación durante años debido a la falta de oportunidades para actores asiáticos en Hollywood. Tras participar en Los Primeros de la Clase y El Hombre de Encino, estuvo más de dos décadas fuera de los sets.

Su regreso se consolidó en 2022 con Everything Everywhere All at Once, que le valió el Oscar, el Globo de Oro y el Premio SAG al Mejor Actor de Reparto en 2023. Más recientemente, prestó su voz en The White Lotus y The Electric State y manifestó su disposición a retomar el personaje de Data en caso de una secuela. “No había ningún guion que me pareciera capaz de estar a la altura del original... pero estaría dispuesto a revivir a ese personaje si se diera la oportunidad”, dijo dos años atrás.

Sean Astin

El Goonie que se convirtió en Sam de El Señor de los Anillos

Sean Astin, quien interpretó a Mikey Walsh, el líder del grupo, mantuvo una carrera estable en Hollywood desde su debut en Los Goonies. Participó en películas como Encino Man y Rudy, y alcanzó fama internacional por su papel de Sam en la trilogía de El Señor de los Anillos. También trabajó en televisión en series como Stranger Things, The Conners e Investigadores de mascotas, y prestó su voz en producciones animadas. En cuanto a su vida personal, está casado con Christine Harrell desde 1992 y es padre de tres hijas.

Josh Brolin

De hermano mayor a villano de Marvel

Josh Brolin, que dio vida a Brand, el hermano mayor de Mikey, construyó una de las trayectorias más exitosas del elenco. Tras Los Goonies, participó en películas como Sin lugar para los débiles, Milk (por la que fue nominado al Oscar), W. Bush, Sicario y Hail, Caesar!. Su interpretación de Thanos en el universo Marvel y de Gurney Halleck en Dune lo consolidaron como una figura destacada de la industria. En 2024 publicó sus memorias, From Under the Truck, donde rememora su experiencia en Los Goonies. Además, es padre de cuatro hijos, fruto de dos matrimonios.

Corey Feldman

Tras Los Goonies, continuó su trabajo como actor, pero también escribió sus memorias y expuso los abusos en la industria

Corey Feldman, conocido por su papel de Mouth, ya tenía una carrera sólida antes de Los Goonies, con participaciones en Gremlins y Viernes 13. Luego protagonizó películas como Los muchachos perdidos y Cuenta conmigo. En 2013 publicó su autobiografía, Coreyography: A Memoir, donde denunció abusos sufridos en su infancia en la industria del entretenimiento.

“Hay gente que nos hizo esto a Corey y a mí que sigue trabajando, sigue ahí fuera y son algunas de las personas más ricas y poderosas de este negocio. Y no quieren lo que estoy diciendo ahora mismo. Me quieren muerto”, declaró en entrevista con People tiempo atrás. En los últimos años, se enfocó tanto en su carrera musical como actoral con proyectos independientes como el video Without U.

Jeff Cohen

Tras dejar la actuación, estudió derecho y hoy es abogado especializado en entretenimiento

Jeff Cohen, recordado por su papel de Chunk y su célebre “Truffle Shuffle”, dejó la actuación a principios de los noventa. Obtuvo un doctorado en jurisprudencia en la Universidad de California y se convirtió en abogado especializado en entretenimiento en Los Ángeles. Según medios locales, fue quien negoció el contrato de Ke Huy Quan para Everything Everywhere All at Once.

Kerri Green

Kerri Green se alejó de la actuación

Kerri Green, que interpretó a Andy, se alejó de la actuación después de participar en Los Goonies, Lucas y Tres en la carretera. Trabajó en producción audiovisual y es madre de dos hijos. Según Hollywood Reporter, aparece ocasionalmente en convenciones de fans y en la plataforma Cameo, ya que mantiene un perfil más reservado que el resto del elenco.

El emotivo reencuentro del elenco de Los Goonies tras 40 años

El elenco de Los Goonies acompañó a Ke Huy Quan en un día memorable para el actor en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles Instagram

En febrero de este año, el elenco de Los Goonies sorprendió a sus fans al reunirse nuevamente para homenajear la carrera de Ke Huy Quan, una de las jóvenes estrellas del film original. Este emotivo evento tuvo lugar en el legendario TCL Chinese Theatre de Los Ángeles y coincidió con el 40º aniversario del estreno de la película de 1985, por lo que reunió a varios de los actores que dieron vida a la inolvidable historia de un grupo de amigos en busca de un antiguo tesoro.

El reencuentro más esperado, luego de cuarenta años Instagram

Entre los presentes estuvieron Josh Brolin, Corey Feldman, Jeff Cohen y Kerri Green, quienes acompañaron a Quan en la ceremonia de impresión de sus huellas de manos y pies, un honor reservado para las grandes figuras del cine.