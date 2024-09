Interpretó a la mejor amiga de Hanna Montana en la famosa serie de Disney y hoy luce irreconocible

Escuchar

Una de las grandes sitcoms infantiles de los 2000 fue Hannah Montana, la cual estuvo producida por Disney Channel y relataba la historia de una joven que de día era una estudiante común y corriente, pero de noche era una megaestrella de la música pop. La serie se transformó en una de las más exitosas del canal y muchos hoy la recuerdan con nostalgia. Gracias a esta producción, Miley Cyrus logró consolidarse como una exitosa cantante y actriz, así como les abrió varias puertas al resto del elenco, incluida Emily Osment, quien hacía de su mejor amiga.

La actriz Emily Osment continúa su carrera como actriz (Foto/Instagram: @emilyosment)

Miley Cyrus tenía una doble vida en la serie infantil que invitaba a cualquier niña a soñar con ser una superestrella musical. En sus aventuras, contaba con la compañía de su mejor amiga, Lilly Truscott, quien estuvo a cargo de Emily Osment desde el 2006 al 2011. Pero, antes de ser parte de este elenco que la llevó al estrellato, la joven fue parte de otros títulos infantiles como Spy Kids 2: Island of Lost Dreams, en 2002, y Spy Kids 3-D: Game Over, en 2003. También participó de películas como The Haunting Hour: Don’t Think About It, en 2007; Dadnapped, en 2009 y Cyberbully, en 2011.

Pero sin dudas, su gran papel fue el de Lily en Hannah Montana y una vez que finalizó la exitosa sitcom, a Emily se le abrieron muchísimas puertas, participando en otras series como Almost Family entre 2019 y 2020, y en Young & Hungry de Freeform, de 2014 a 2019. Gracias a esta última fue nominada a los Teen Choice Awards. Una de sus últimas grandes apariciones en la actuación fue en El método Kominsky (2018) de Netflix, donde interpretó a Theresa y recibió nominaciones por su destacada labor a cargo del Sindicato de Actores. Cuatro años más tarde, interpretó a Mandy en Young Sheldon de CBS.

La actriz dio a conocer públicamente su compromiso con su novio, Jack Anthony, a través de un romántico posteo (Foto/Instagram: @emilyosment)

Con respecto a su vida personal, el año pasado, la actriz dio a conocer públicamente su compromiso con su novio, Jack Anthony, a través de un romántico posteo en el que mostraba el anillo. “Este mágico, hermoso, caleidoscopio de persona me pidió matrimonio este fin de semana”, introdujo y luego añadió: “No sabía que la vida podía ser así de dulce o podría ser tan delirantemente feliz. Estoy muy orgulloso de la vida que hemos construido juntos y de las personas en las que nos hemos convertido en los últimos años. Este amor es tan grande y tan único nuestro y sé que puede hacer cualquier cosa. Es un honor estar a tu lado todos los días. Te quiero, Jack”.

Georgie & Mandys firts marriage de CBS se estrenará el próximo 17 de octubre (Foto/Instagram: @emilyosment)

En sus últimas publicaciones, la actriz mostró parte de su vida personal entre el trabajo, su amor con Jack y la promoción de la serie de comedia Georgie & Mandys firts marriage de CBS, la cual se estrenará el próximo 17 de octubre.

